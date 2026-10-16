Liderii UE nu se înțeleg asupra viitorului buget european. Acordul până la sfârșitul anului, tot mai incert

Liderii Uniunii Europene nu au ajuns la un compromis privind următorul buget pe termen lung al blocului comunitar, în cadrul summitului de joi de la Bruxelles.

Potrivit Euronews și Politico, mai multe guverne pun acum sub semnul întrebării posibilitatea unui acord până la sfârșitul anului 2026, deși acesta era termenul stabilit până acum.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, urmează să preia conducerea negocierilor și să prezinte o nouă propunere în următoarele săptămâni.

Discuțiile de joi s-au prelungit mai mult decât era de așteptat, dar, cu toate acestea, liderii nu au făcut concesii importante. Tot mai multe guverne se întreabă dacă este necesar ca acordul privind viitorul buget al UE să fie încheiat până în decembrie.

„Nu vom ajunge la un acord luna aceasta. Nici luna viitoare. Nici măcar nu știu dacă este posibil să ajungem la un acord înainte de sfârșitul anului”, a declarat premierul interimar al Suediei, Ulf Kristersson.

Până acum, statele membre și-au propus să ajungă la un acord final până în decembrie 2026. Totuși, negocierile grele și diferențele dintre guverne ridică semne de întrebare cu privire la respectarea acestui calendar.

De luni de zile, Antonio Costa a spus că liderii trebuie să aprobe în unanimitate următorul buget pe șapte ani al UE, cunoscut drept Cadrul Financiar Multianual (CFM), cel târziu până în decembrie.

Dacă negocierile se prelungesc până în 2027, ar putea să nu mai existe suficient timp pentru finalizarea tuturor actelor legislative, astfel încât bugetul să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028, spune el.

Costa pregătește o nouă propunere de compromis

După finalizarea acestui summit european, Antonio Costa va prelua conducerea negocierilor, așa cum era de așteptat. Propunerea de compromis prezentată de președinția irlandeză, care vrea reducerea bugetului total cu 141 de miliarde de euro, a fost respinsă în mare parte.

Antonio Costa va prezenta o nouă propunere în câteva săptămâni, care va avea o direcție diferită de cea irlandeză. Liderii UE au fost convocați la un summit extraordinar pe 26 noiembrie.

Noua propunere ar urma să mențină contribuțiile naționale la un nivel scăzut, să includă un nou pachet de taxe la nivelul UE pentru finanțarea bugetului și să păstreze flexibilitatea pentru unele cheltuieli.

Semnele că liderii europeni nu mai sunt atât de hotărâți să respecte termenul din decembrie au apărut încă înaintea summitului.

Proiectul de concluzii comune a fost modificat, iar formularea care stabilea în mod explicit „obiectivul de a ajunge la un acord final până la sfârșitul anului” a fost atenuată.

În documentul final se precizează că „un acord înainte de sfârșitul anului 2026 ar permite adoptarea actelor legislative în 2027, ceea ce este necesar pentru a asigura că finanțarea UE ajunge la beneficiari fără întrerupere în ianuarie 2028”.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis miercuri, în fața Senatului, că termenul nu trebuie să fie mai important decât conținutul acordului.

„Data nu poate deveni mai importantă decât conținutul. Nu vom semna un acord care nu ne este avantajos doar pentru a respecta un termen limită. Vom semna un acord numai atunci când acesta va fi în interesul Italiei.”, a declarat Meloni.

Alegerile din 2027 ar putea complica negocierile

Pentru oficialii europeni, o posibilă întârziere a bugetului nu este singura problemă. Mai multe alegeri naționale sunt programate în 2027, în Franța, Italia, Polonia, Finlanda, Estonia, Slovacia și Grecia, iar campaniile electorale ar putea îngreuna negocierile.

Unii politicieni se tem că, dacă nu se ajunge la un acord până la sfârșitul acestui an, decizia ar putea fi amânată până în toamna lui 2027.

Franța reprezintă, în acest moment, una dintre principalele preocupări.

Marine Le Pen, candidata de extremă dreapta, este în prezent favorită în cursa prezidențială. Ea a promis să limiteze contribuția Franței la bugetul UE la cinci miliarde de euro pe an, față de aproximativ opt miliarde de euro în prezent.

Și alte alegeri ar putea influența discuțiile. În Spania, alegătorii vor merge la urne pe 29 noiembrie, iar în Suedia au avut loc alegeri în septembrie.

„Vor crea probabil unele probleme”, a declarat președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, referindu-se la aceste alegeri.