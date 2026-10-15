Summit european. Liderii UE discută la Bruxelles despre importurile din China, prețurile la energie și viitorul buget european

Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru un summit de două zile extrem de încărcat, în cadrul căruia vor discuta despre modalitățile de a limita creșterea rapidă a exporturilor din China, considerate unul dintre motivele închiderii unor fabrici, scriu Reuters și Euronews.

Pe agenda reuniunii se află și soluțiile pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, precum și divergențele privind viitorul buget al Uniunii Europene.

Liderii celor 27 de state membre se întâlnesc la mai puțin de o săptămână după ce Comisia Europeană a ajuns la un acord cu Beijingul pentru a limita importurile de autoturisme hibride din China.

Acesta este un prim pas în cadrul unui proiect mai complex prin care UE speră să reducă deficitul comercial în relația cu China.

Deficitul comercial al blocului comunitar în relația cu Beijingul a ajuns la 360 de miliarde de euro (400,4 miliarde de dolari) în 2025, iar în acest an este pe cale să depășească acest nivel.

Următoarea reuniune dintre UE și China este programată pentru luna martie.

Potrivit surselor externe, liderii europeni vor cere Comisiei Europene să continue dialogul cu Beijingul, dar și să folosească întru-totul instrumentele de apărare comercială ale UE.

De asemenea, aceștia vor solicita introducerea unor noi mecanisme pentru a proteja mai bine economia europeană.

„Aceste dezechilibre nu se limitează la un singur sector. Nu avem mult timp la dispoziție, deoarece, cu fiecare lună care trece, se pierd mii de locuri de muncă”, a declarat un diplomat de rang înalt din cadrul UE, potrivit Reuters.

În luna iunie, liderii UE au cerut Comisiei Europene să obțină rezultate cât mai bune în negocierile comerciale cu Beijingul până în octombrie.

Acordul privind autoturismele hibride a reprezentat doar primul pas, dar problemele comerciale din alte sectoare, precum industria chimică, oțelul și utilajele, nu au fost rezolvate.

Germania își schimbă abordarea față de importurile din China

Propunerile prezentate de Franța și Germania săptămâna trecută vor fi, cel mai probabil, în centrul discuțiilor. Cele mai mari două economii ale UE au declarat că este nevoie urgentă de măsuri pentru a gestiona importurile de substanțe chimice și PET.

Ele au susținut adoptarea unor măsuri care să permită UE să răspundă repede atunci când alte țări afectează economia blocului comunitar.

O anchetă privind importurile de PET este așteptată să înceapă foarte curând.

Summitul va începe la ora 10:00 (08:00 GMT), cu o dezbatere lungă despre competitivitatea Uniunii Europene, inclusiv despre relațiile comerciale cu China.

Mai multe state membre au cerut ca pe agenda reuniunii să fie inclusă și problema prețurilor ridicate la energie. Proiectul concluziilor califică acest subiect drept o chestiune de „importanță critică”.

Bugetul UE pentru 2028-2034, un alt subiect important

Tot joi, liderii europeni vor discuta despre următorul buget multianual al Uniunii Europene, care acoperă o perioadă de șapte ani.

Aprobarea acestuia necesită unanimitatea statelor membre, iar negocierile sunt, de regulă, printre cele mai tensionate din cadrul UE.

Pentru sfârșitul lunii noiembrie este deja programat un summit special, în încercarea de a ajunge la un acord asupra viitorului buget european.

Ucraina, pe agenda discuțiilor de vineri

Vineri, unul dintre principalele subiecte va fi situația Ucrainei, la discuții urmând să participe și președintele Volodimir Zelenski.

Liderii europeni ar putea aborda nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru anul 2027. Potrivit proiectului concluziilor, aceștia își vor discuta și despre decizia SUA de a ridica temporar sancțiunile impuse motorinei rusești.

Președintele american Donald Trump a declarat în weekend că Volodimir Zelenski ar trebui înlocuit din funcția de lider al Ucrainei. Miercuri, la Londra, președintele ucrainean a primit o puternică manifestare de susținere.