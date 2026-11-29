Biroul chinez pentru Afaceri Taiwaneze a transmis că a luat act de rezultatul alegerilor de sâmbătă și a susținut că populația insulei își dorește în principal pace, dezvoltare economică și cooperare între cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan, relatează Reuters.

Autoritățile de la Beijing au afirmat că evoluțiile politice interne din Taiwan nu pot modifica direcția relațiilor cu China continentală și nici obiectivul reunificării.

În același comunicat, guvernul chinez a anunțat că va continua să combată forțele pe care le consideră separatiste și să se opună intervențiilor externe în problema Taiwanului.

Taiwanul cere Chinei să respecte rezultatul votului

Guvernul de la Taipei a respins poziția Beijingului și a solicitat respectarea sistemului democratic și a opțiunilor exprimate de alegători.

Consiliul pentru Afaceri Continentale, instituția responsabilă de politica Taiwanului față de China, a transmis că autoritățile chineze ar trebui să accepte rezultatul alegerilor și să inițieze un dialog cu guvernul ales democratic.

Potrivit instituției, eventualele discuții trebuie să se desfășoare fără condiții prealabile și pe baza respectului reciproc și a egalității între părți.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei.

În schimb, autoritățile taiwaneze resping revendicările teritoriale ale Beijingului.

Președintele Lai Ching-te, care conduce și DPP, susține că numai locuitorii Taiwanului au dreptul să decidă viitorul insulei. Beijingul refuză să poarte discuții cu acesta, pe care îl acuză de separatism.

Partidul de guvernământ câștigă teren, dar pierde Taipeiul

Alegerile locale de sâmbătă au adus câștiguri importante Partidului Democrat Progresist, care și-a dublat numărul administrațiilor locale controlate.

Una dintre cele mai importante victorii ale formațiunii a fost obținută în Taichung, oraș din centrul Taiwanului care fusese administrat de principalul partid de opoziție, Kuomintang (KMT).

Cu toate acestea, DPP nu a reușit să câștige Primăria Taipeiului.

Actualul primar, Chiang Wan-an, reprezentant al KMT, a obținut un nou mandat cu un rezultat categoric.

Candidatul DPP, Puma Shen, cunoscut pentru cercetările sale privind dezinformarea chineză, a pierdut scrutinul din capitală, dar a atras atenția alegătorilor și în afara orașului.

Profesorul Charles Lo, de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Kaohsiung, consideră că participarea lui Shen la o competiție dificilă ar putea contribui la consolidarea unei noi generații de lideri ai DPP.

Beijingul a intensificat presiunile înaintea scrutinului

Deși relațiile cu China nu s-au aflat printre principalele teme ale campaniei electorale, dominate de probleme locale precum siguranța apei și alimentația din școli, Beijingul a intervenit în dezbaterea politică.

Autoritățile chineze l-au criticat în repetate rânduri pe Puma Shen, împotriva căruia au impus anterior sancțiuni, acuzându-l de separatism.

Totodată, vineri, înaintea alegerilor, China a trimis zeci de aeronave militare și nave de război în spațiul aerian și în apele din jurul Taiwanului.

Aceste acțiuni au avut loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Beijing și Taipei.

Alegerile prezidențiale din 2028, următoarea miză politică

După scrutinul local, atenția partidelor taiwaneze se îndreaptă către alegerile prezidențiale programate pentru începutul anului 2028.

Actualul președinte, Lai Ching-te, este așteptat să candideze pentru un al doilea mandat de patru ani, ultimul permis de Constituție.

În tabăra opoziției, Kuomintang nu și-a stabilit încă viitorul candidat.

Președinta formațiunii, Cheng Li-wun, care s-a întâlnit în aprilie cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing, a declarat că pregătirile pentru scrutinul prezidențial trebuie începute imediat.

Primarul Taipeiului, Chiang Wan-an, este considerat un posibil candidat al KMT, însă acesta a evitat să confirme o asemenea intenție.

Duminică, Chiang a declarat că prioritatea sa rămâne administrarea capitalei în următorii patru ani, precizând că va sprijini partidul în perspectiva alegerilor din 2028.

Rezultatele alegerilor locale conturează astfel o nouă etapă a competiției politice din Taiwan, în timp ce Beijingul își menține revendicările teritoriale și presiunile asupra conducerii de la Taipei.