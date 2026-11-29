Netanyahu se oferise să îi cedeze primul loc în Executiv lui Eisenkot, urmând să preia ulterior conducerea guvernului. Liderul opoziției vrea însă să formeze mai întâi o majoritate alături de partidele care s-au opus actualului premier, potrivit AFP.

Cei doi politicieni s-au întâlnit duminică, la Tel Aviv, pentru a discuta despre posibilitatea formării unui guvern de uniune națională. Discuțiile au durat aproximativ două ore, dar nu au dus la un rezultat concret.

Într-un comunicat comun, reprezentanții celor două tabere au transmis că întâlnirea a fost una de lucru și că ambele părți au încercat să găsească soluții pentru depășirea diferențelor.

Potrivit presei israeliene, nu sunt programate alte întâlniri între echipele de negociere.

Eisenkot i-ar fi transmis lui Netanyahu că rămâne angajat față de partenerii săi politici și că partidul acestuia este binevenit să se alăture guvernului după ce va fi format. Un purtător de cuvânt al liderului Yashar a confirmat informația, potrivit Reuters.

Netanyahu era dispus să îi cedeze funcția de premier

Propunerea lui Netanyahu era ca cei doi să conducă guvernul pe rând, după modelul rotativei guvernamentale aplicate și în România de PSD și PNL în perioada 2021-2023.

Astfel, Eisenkot ar fi devenit primul prim-ministru, iar Netanyahu ar fi preluat funcția ulterior. Premierul israelian a explicat că este dispus să facă această concesie pentru ca Israelul să aibă un guvern stabil, în contextul problemelor de securitate cu care se confruntă țara.

Netanyahu este liderul partidului Likud și cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului. De cealaltă parte, Gadi Eisenkot este fost șef al armatei israeliene și conduce partidul Yashar, de centru-dreapta.

Cei doi sunt adversari politici, iar Eisenkot a susținut în repetate rânduri că Netanyahu ar trebui să plece de la conducerea guvernului.

Niciunul dintre cele două blocuri nu are suficiente voturi

Blocajul politic a apărut după alegerile parlamentare din 27 octombrie, în urma cărora niciuna dintre tabere nu a obținut suficiente mandate pentru a forma singură un guvern.

Partidul Likud și formațiunile care îl susțin pe Netanyahu au obținut împreună 53 de locuri în Parlament, în timp ce gruparea condusă de Eisenkot are 48 de mandate. Pentru formarea unui guvern este nevoie de sprijinul a cel puțin 61 dintre cei 120 de parlamentari israelieni.

Eisenkot a încheiat deja acorduri cu două partide, Democrats, de stânga, și Yisrael Beiteinu, de dreapta. Împreună cu formațiunea sa, acestea îi asigură 48 de voturi.

Pentru a ajunge la majoritate, liderul opoziției are nevoie de sprijin suplimentar, pe care îl poate căuta inclusiv la partidele arabe sau la cele ultraortodoxe. Aceste variante sunt însă dificile, deoarece formațiunile politice au poziții diferite în probleme importante, inclusiv în ceea ce privește obligativitatea serviciului militar pentru evreii ultraortodocși.

Eisenkot mai are timp până pe 6 decembrie

Președintele Israelului, Isaac Herzog, i-a încredințat lui Gadi Eisenkot sarcina de a forma noul guvern. Acesta trebuie să găsească o majoritate parlamentară până la 6 decembrie și poate solicita o prelungire de încă 14 zile.

Dacă nu reușește să formeze un guvern, mandatul ar putea ajunge la Benjamin Netanyahu, iar dacă nici acesta nu va găsi sprijinul necesar, Israelul ar putea organiza noi alegeri parlamentare.

Deocamdată, Eisenkot continuă negocierile cu partidele din propria tabără, în timp ce lasă deschisă posibilitatea ca Likud să se alăture unui guvern după formarea acestuia.