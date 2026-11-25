Benjamin Netanyahu a salutat declarațiile instanței într-un discurs susținut în Parlamentul israelian, afirmând că dosarele împotriva sa, pe care le consideră fabricate, încep să se prăbușească.

„Astăzi s-a întâmplat ceva important: procesul s-a prăbușit. Acest proces trebuie să se încheie imediat”, a declarat premierul.

El a spus și că a trecut prin „zece ani de suferințe teribile”, afirmând că încep să iasă la iveală „adevărul și dreptatea”. Netanyahu a negat constant acuzațiile care i se aduc și a susținut că anchetele împotriva sa au fost motivate politic.

Intervenția sa a venit după o audiere neobișnuită la Tribunalul Districtual din Ierusalim, unde judecătorii au convocat-o pe procurorul general Gali Baharav-Miara pentru a discuta despre continuarea procesului. Judecătoarea Rivka Friedman-Feldman a declarat că există dificultăți considerabile în susținerea acuzațiilor din dosarul 4000 și că șansele unei condamnări sunt suficient de reduse pentru a justifica reanalizarea acestuia.

Trei dosare, trei situații diferite

Netanyahu este judecat în trei dosare de corupție, cunoscute sub denumirile 1000, 2000 și 4000. Acuzațiile au fost formulate în 2020, iar premierul este primul șef de guvern israelian aflat în funcție care a fost judecat într-un proces penal.

În dosarul 4000, cel mai grav dintre cele trei, Netanyahu este acuzat că ar fi acordat avantaje guvernamentale și decizii de reglementare favorabile companiei de telecomunicații Bezeq și proprietarului acesteia, Shaul Elovitch, în schimbul unei mediatizări favorabile pe site-ul de știri Walla, controlat tot de omul de afaceri.

Judecătorii au identificat probleme în declarațiile unui martor-cheie, fostul director general al Ministerului Comunicațiilor Shlomo Filber, care și-a modificat de mai multe ori versiunea în timpul audierilor. Magistrații au pus sub semnul întrebării și existența unor dovezi obiective care să demonstreze că Netanyahu a oferit instrucțiuni în favoarea companiei sau că știa despre presupusul tratament preferențial acordat solicitărilor sale.

În consecință, instanța a sugerat procurorilor să ia în calcul renunțarea la acuzațiile din acest dosar.

Dosarul 2000 vizează discuțiile pe care Netanyahu le-ar fi purtat cu Arnon Mozes, proprietarul publicației Yedioth Ahronoth, pentru obținerea unei acoperiri mediatice favorabile în schimbul unor măsuri care ar fi afectat un ziar concurent, Israel Hayom.

În acest caz, judecătorii au exprimat îndoieli cu privire la existența unei infracțiuni în faptele descrise în rechizitoriu și au cerut acuzării să prezinte o argumentație juridică structurată înainte de a decide cum va continua procedura.

Acuzații despre primirea unor cadouri de lux

Al treilea dosar, 1000, se referă la cadouri de lux în valoare de peste 260.000 de dolari, pe care Netanyahu și membri ai familiei sale sunt acuzați că le-ar fi primit de la oameni de afaceri străini, printre care producătorul de la Hollywood Arnon Milchan și miliardarul australian James Packer. În schimb, premierul ar fi promovat interesele acestora în perioada în care ocupa funcția publică.

În acest caz, judecătorii nu au exprimat aceleași îndoieli privind soliditatea probelor, apreciind că cea mai mare parte a acestora a fost deja prezentată în instanță. Ei au sugerat identificarea unei modalități de încheiere a procedurii, inclusiv printr-un eventual acord între apărare și acuzare.

Procurorul general analizează propunerile judecătorilor

Gali Baharav-Miara a declarat că va analiza împreună cu echipa sa observațiile instanței, dar a subliniat că procesul trebuie să se încheie fie printr-o hotărâre judecătorească, fie printr-un acord negociat corespunzător.

Avocatul lui Netanyahu, Amit Hadad, a propus organizarea unor discuții pentru identificarea unei soluții negociate, însă Baharav-Miara nu a acceptat imediat propunerea.

Declarațiile judecătorilor nu reprezintă o hotărâre definitivă și nu înseamnă că acuzațiile au fost retrase.

Netanyahu a cerut anterior și o grațiere prezidențială

În noiembrie 2025, Netanyahu a solicitat oficial o grațiere prezidențială în dosarul de corupție. Președintele american Donald Trump a susținut public această solicitare și i-a cerut omologului său israelian, Isaac Herzog, să intervină în favoarea premierului. Președintele israelian nu a luat însă o decizie în acest sens.

Evoluțiile judiciare au loc și într-un context politic complicat. După alegerile parlamentare din 27 octombrie, blocul condus de Likud nu a mai obținut majoritatea, iar președintele Isaac Herzog i-a încredințat liderului partidului Yashar, Gadi Eisenkot, misiunea de a forma un nou guvern.

Negocierile nu au produs încă o coaliție, astfel că Netanyahu continuă să exercite funcția de prim-ministru interimar până la instalarea unui nou cabinet.