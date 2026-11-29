Această dezmințire vine în urma unor relatări jurnalistice conform cărora Serviciul Național de Informații (NIS) din Coreea de Sud s-ar fi oferit să suspende activitățile de contraspionaj împotriva Chinei.

Potrivit AFP, serviciile de informații sud-coreene ar fi vrut să împărtășească informații despre Taiwan cu Beijingul, pentru a asigura eliberarea acestei persoane.

„NIS depune eforturi pentru a asigura eliberarea unui cetățean sud-coreean reținut în China”, a transmis agenția de informații într-un comunicat.

De asemenea, a precizat că „acuzațiile conform cărora China, în timpul negocierilor, a propus ca NIS să înceteze activitățile sale de contrainformații care vizau Beijingul ca o condiție pentru această eliberare sunt false”.

Joi, un canal de televiziune sud-coreean a difuzat un reportaj conform căruia NIS s-a oferit să furnizeze informații despre „o țară terță” și să suspende activitățile sale de contraspionaj care vizează China, în schimbul eliberării unui informator care ar fi fost arestat la sfârșitul anului 2023.

„Acordul ar fi eșuat după ce serviciile secrete americane au descoperit că «țara terță» în cauză era Taiwanul și au ridicat obiecții ”, se arată în raport, care citează oficiali anonimizați.

Potrivit unui articol dintr-un ziar sud-coreean, bărbatul reținut ar fi un inginer în semiconductori, care a fost recrutat de o companie chineză în timp ce lucra pentru Samsung Electronics din Coreea de Sud în 2016, mai menționează sursa citată.

Acesta s-ar fi alăturat unei alte companii chineze de semiconductori, înainte de a fi arestat de autoritățile chineze la Hefei în decembrie 2023.

Serviciile de informații din Coreea de Sud au refuzat să-i confirme identitatea. În declarația sa către AFP, agenția de informații sud-coreeană a negat, de asemenea, că negocierile au eșuat din cauza obiecțiilor SUA.