Citând o sursă diplomatică anonimă, postul de televiziune sud-coreean KBS a relatat că președintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului său sud-coreean, Lee Jae-myung, în timpul unei întâlniri din noiembrie că Kim Jong Un ar putea vizita China.

Potrivit AFP, același post de televiziune a relatat că în orașul chinez Dandong a fost emis un „ordin de urgență” , similar cu cel emis atunci când Kim Jong-un a vizitat orașul în octombrie.

China este cel mai mare partener comercial al Coreei de Nord și o sursă crucială de sprijin diplomatic, economic și politic pentru Phenian.

Cu toate acestea, relațiile dintre cele două țări nu au fost întotdeauna armonioase. În octombrie, Kim Jong-un a făcut o vizită surpriză la Dandong, chiar peste granița lor comună, traversând podul recent deschis dintre cele două țări, proclamând „prietenia invincibilă” dintre Coreea de Nord și China.

Întrebate despre raportul KBS, serviciile de informații ale Seulului au declarat sâmbătă pentru AFP că „monitorizează îndeaproape diversele evoluții”.

Președinția sud-coreeană a transmis că Xi Jinping nu a menționat informațiile descrise în raportul KBS, adăugând că administrația „monitorizează îndeaproape evoluțiile relațiilor dintre Coreea de Nord și China”.

Liderul nord-coreean a ignorat apelurile recente ale președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu Coreea de Sud. Analiștii spun că Phenianul cere, ca o condiție prealabilă pentru orice discuții, ca Statele Unite să recunoască statutul țării drept putere nucleară, potrivit sursei citate.