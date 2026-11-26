Franța și Germania vor să protejeze bugetul UE în eventualitatea unei președinții franceze a lui Marine Le Pen sau a unui guvern german controlat de AfD. Potrivit Clash Report, Parisul solicită 35 de miliarde de euro sub formă de subvenții agricole suplimentare din partea UE. În paralel, Berlinul dorește să asigure finanțarea pe termen lung a Ucrainei, pentru a preveni eventuale veto-uri din partea Franței sau a altor state membre.

Practic, Franța și Germania urmăresc introducerea unor garanții în următorul buget multianual pe șapte ani al UE, pregătindu-se pentru posibilitatea ca lidera de extremă-dreapta Marine Le Pen să câștige președinția Franței. Informația este confirmată pe surse.

De ce i-a speriat Le Pen pe liderii UE

Marine Le Pen, care conduce în sondaje înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie 2027, a promis că va reduce la jumătate contribuția netă a Franței la bugetul UE și că va opri finanțarea Ucrainei. De asemenea, ea a lăsat să se înțeleagă că ar putea refuza ratificarea unui acord bugetar, conform unei persoane din anturajul său care a discutat cu Financial Times.

Parisul a solicitat 35 de miliarde de euro suplimentare sub formă de subvenții agricole din partea UE, în cadrul bugetului care va începe să se aplice în 2028. Doi oficiali familiarizați cu discuțiile au declarat că această solicitare urmărește obținerea unor avantaje pentru Franța, care ar face mai dificilă anularea acordului de către Marine Le Pen.

Subvențiile agricole suplimentare ar urma să fie alocate din fonduri care, în mod normal, ar fi fost destinate altor priorități, precum dezvoltarea regională, migrația și programele sociale. Parisul susține că scopul său este menținerea nivelului actual de sprijin pentru fermierii francezi. Unele state membre sunt însă sceptice față de argumentul guvernului francez, bănuind că Parisul folosește perspectiva unei președinții a lui Marine Le Pen pentru a obține concesii.

Cursă contra cronometru pentru un acord

Oficialii UE doresc încheierea unui acord până la sfârșitul anului, însă este puțin probabil ca ratificarea acestuia în Franța să fie finalizată înainte de alegerile prezidențiale. Odată ce liderii UE ajung la un acord, Parlamentul European trebuie să își dea acordul și să adopte legislația aferentă, înainte ca statele membre să poată proceda la ratificare.

Parlamentul francez, a cărui aprobare este necesară, își va suspenda lucrările la sfârșitul lunii februarie. Capacitatea lui Marine Le Pen de a-și pune în aplicare amenințările ar putea depinde de rezultatele pe care partidul său le va obține în alegerile parlamentare.

Solicitarea Berlinului privind finanțarea Ucrainei

Friedrich Merz, din partea Germaniei, a condiționat aprobarea bugetului de către guvernul său de asigurarea unui sprijin financiar pe termen lung pentru Ucraina. Germania, care contribuie cu aproximativ un sfert la cheltuielile UE, dorește ca finanțarea pentru Ucraina să fie inclusă în legislația bugetară, iar sprijinul suplimentar să fie aprobat de o majoritate a statelor membre, în loc să necesite acordul unanim al tuturor celor 27 de state.

Comisia Europeană a propus alocarea a 100 de miliarde de euro pentru Ucraina pe o perioadă de șapte ani, o sumă considerată, în general, insuficientă.

Ungaria, Bulgaria, Slovacia și Republica Cehă s-au opus deja unei finanțări suplimentare. Statele membre trebuie să decidă și modalitatea prin care vor acoperi costurile cu dobânzile, în valoare de peste 50 de miliarde de euro, aferente datoriei contractate de UE pentru a sprijini Kievul. Mai mulți lideri europeni spun că toate costurile legate de dobânzi nu ar trebui să fie incluse în suma propusă de 100 de miliarde de euro.