Ministrul Agriculturii a explicat joi că Guvernul a adoptat prelungirea adaosului comercial la alimentele de bază, pentru încă șase luni.

„Am prelungit plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027 pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și pentru a ne asigura că produselor obținute de fermierii noștri nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriașe în comparație cu cele aplicate produselor similare provenite din import”, a anunțat social-democratul, printr-o postare pe rețelele de socializare.

Măsura urma să expire la finalul lunii decembrie, însă executivul condus de Luca Niculescu a prelungit-o astfel până pe 30 iunie 2027.

„Institutul Național de Statistică a făcut un studiu, prin care, până la aprobare acestui mecanism, până la iunie 2023, inflația generală era de 10%. Inflația pe produse agroalimentare era de 17%. După instituirea acestui mecanism de plafonare adaosului comercial […] Practic reprezintă un adaus comercial de 20% net, un profit net”, a explicat Florin Barbu.

Îngrijorările vin pe fondul creșterii inflației și, implicit, a prețurilor de la raft. Ministrul Agriculturii acuză lanțurile de magazine că ar comercializa produsele autohtone cu un adaos comercial de 100%, în timp ce produsele de import ar avea un adaos de doar 18%.

Extinderea plafonării. Ce propune ministrul

Plafonarea adaosului comercial ar urma să fie analizată de către ministru, împreună cu Consiliul Concurentei, în vederea extinderii măsurii și către alte produse.

„Nu obligăm pe nimeni să achiziționeze produse din România sau din alte state din Uniunea Europeană. Dar nu ne dorim ca atunci când se realizează prețul la raft produsele românești să aibă adaus comercial de 100%iar cele care vin din import decât cu 18% sau 20%. Vom face o analiză împreună cu Consiliul Concurenței și sunt convins că în Guvernul României se va prezenta o notă clară dacă aceste practici comerciale sunt realizate pe teritoriul României”, a mai declarat ministrul PSD.

În prezent beneficiază de plafonare doar alimentele de bază precum pâinea, telemeaua, iaurtul, făina albă, ouăle, carnea de pui și porc și cartofii albi.