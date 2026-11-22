Pizza congelată, tăițeii instant sau supele la plic sunt soluții rapide atunci când timpul și energia pentru gătit sunt limitate. Cu toate acestea, ele pot avea un conținut ridicat de sare, zahăr, grăsimi și aditivi și nu oferă cantitățile necesare de proteine, fibre și micronutrienți.

Pentru a limita consumul alimentelor ultraprocesate și a pregăti mai ușor mese hrănitoare, specialiștii recomandă câteva schimbări simple în organizarea cumpărăturilor și a activităților din bucătărie.

Fă o listă cu rețetele preferate

Nu este nevoie de planuri elaborate pentru fiecare masă a săptămânii. Christina Heß, blogger culinar și autoare a unei noi cărți de rețete, recomandă alcătuirea unei liste cu alimentele și preparatele preferate, la care pot fi adăugate periodic idei noi sau pofte pentru zilele următoare.

„Păstrați o listă cu alimentele și preparatele care vă plac. Nu ezitați să adăugați idei noi sau pofte pentru săptămâna următoare”, spune Christina Heß, potrivit DPA.

Lista poate fi salvată în telefon sau lipită pe frigider, astfel încât să fie permanent la îndemână. În familiile cu copii sau cupluri, alegerea preparatelor poate deveni un obicei de duminică, pentru a evita întrebarea zilnică „Ce mâncăm?” și pentru a organiza mai ușor mesele din săptămâna următoare.

Garnituri pregătite în prealabil

Prepararea unor garnituri consistente, precum cartofii sau orezul, poate ocupa o mare parte din timpul petrecut în bucătărie. Totuși, odată pregătite în avans și păstrate la frigider, garniturile pot fi folosite rapid după o zi solicitantă.

De asemenea, leguminoasele pot fi fierte în avans și folosite ulterior în diferite combinații. Acestea contribuie și la creșterea aportului de proteine.

„Leguminoasele gătite în prealabil oferă proteine suplimentare, care vă ajută să vă simțiți sătui”, explică Matthias Riedl, specialist în medicină nutrițională și director medical al Medicum Hamburg, potrivit sursei citate.

Fă cumpărături inteligente și păstrează alimente de bază în casă

O altă recomandare este aprovizionarea cu produse care permit pregătirea unei mese fără a fi nevoie să mergi din nou la magazin. Matthias Riedl recomandă păstrarea în cămară a unor alimente precum: leguminoase la borcan sau conservă, pastă de tomate, roșii pasate, nuci, mere, ulei de măsline, orez, paste (de preferat integrale), cartofi, ceapă și usturoi.

De asemenea, este util ca în frigider să avem constant ouă, tofu, produse lactate, dar și legume.

Congelatorul poate fi folosit pentru păstrarea amestecurilor de legume, a peștelui, fructelor de pădure și pâinii integrale.

Nu găti preparate complicate

Când nu ai mult timp la dispoziție, o masă consistentă poate fi pregătită prin combinarea unor ingrediente de bază, gătite în avans, cu legume și o sursă de proteine.

Printre variantele propuse de Christina Heß se numără pastele fierte în prealabil, combinate cu roșii cherry tăiate în jumătate, brânză feta cubulețe și puțin pesto.

O altă variantă este reprezentată de ouăle jumări, servite cu fasole din conservă și salsa. De asemenea, brânza quark amestecată cu ierburi proaspete poate fi servită alături de cartofi și legume crude.