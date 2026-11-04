IMM România cere menținerea salariului minim la nivelul actual în 2027. Ce propune pentru creșterea veniturilor angajaților

Solicitarea a fost prezentată miercuri, în cadrul unei întâlniri de lucru dintre reprezentanții IMM România, conduși de președintele Florin Jianu, și ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

Potrivit organizației, microîntreprinderile și întreprinderile mici nu dispun de resursele financiare necesare pentru a absorbi noi creșteri ale costurilor salariale, în actualul context economic.

IMM România susține că veniturile angajaților ar putea fi majorate fără ca angajatorii să suporte costuri suplimentare, prin reducerea fiscalității pe forța de muncă sau prin creșterea sumei neimpozabile.

Un alt subiect discutat a fost angajarea lucrătorilor străini. Reprezentanții IMM România au semnalat dificultăți generate de Ordinul MMFTSS nr. 655/2026 și au propus modificarea acestuia pentru eliminarea blocajelor din procesul de angajare.

La întâlnire au mai fost abordate subiecte precum implementarea proiectului SMART SPO, prelungirea valabilității standardelor ocupaționale care expiră la 31 decembrie 2026, transpunerea directivei europene privind condițiile de muncă pe platformele digitale și situația avizelor ISU pentru prestatorii privați de servicii sociale.

Ministrul Muncii și-a exprimat disponibilitatea de a analiza problemele semnalate, urmând să fie organizate întâlniri de lucru pe teme punctuale.