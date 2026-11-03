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BNS propune un salariu minim de 4.652 de lei în 2027. O treime dintre angajați câștigă cu cel mult 5% peste pragul actual

Blocul Național Sindical (BNS) propune un salariu minim brut de 4.652 de lei în 2027 și atrage atenția că aproximativ o treime dintre salariații cu normă întreagă din România câștigă cu cel mult 5% peste salariul minim. Datele au fost prezentate marți, la lansarea unui studiu privind adecvarea salariului minim în România.
BNS propune un salariu minim de 4.652 de lei în 2027. O treime dintre angajați câștigă cu cel mult 5% peste pragul actual
Sursa foto: Alexandru Dobre / MediafaxFoto
Cosmin Pirv
03 nov. 2026, 12:21, Economic
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Potrivit BNS, unul din patru salariați din România continuă să câștige în jurul salariului minim, la doi ani de la transpunerea Directivei Europene 2022/2041 pentru anii 2025–2026.

BNS arată că 1,71 milioane de angajați cu normă întreagă, reprezentând aproximativ o treime din total, au salarii cu cel mult 5% peste nivelul minim. Sindicaliștii susțin că situația a rămas neschimbată față de 2024.

În clasamentul european al salariilor minime, România ocupă locul 20 din 22 de state, cu un nivel de 825 de euro în semestrul al doilea din 2026, potrivit datelor prezentate de organizația sindicală. BNS avertizează că Bulgaria recuperează rapid diferența.

Reprezentanții sindicatului consideră că transpunerea Directivei europene în legislația națională nu a produs schimbările structurale necesare și că distribuția salariilor în economie a rămas blocată.

Propunerile BNS pentru 2027

Pentru 2027, BNS propune stabilirea unui salariu minim brut de 4.652 de lei, calculat pe baza unui mecanism transparent și echitabil. Organizația susține că nivelul ar trebui stabilit fără înghețări salariale și fără un „zid fiscal”, să aibă la bază un coș minim de consum oficial și să fie susținut prin negociere colectivă reală.

Dezbaterea a fost moderată de președintele BNS, Dumitru Costin, și a reunit reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului, între care ministrul Muncii, Petre Florin Manole, secretarul de stat Ciprian Vacaru, senatorul Marius Humelnicu, senatoarea Violeta Alexandru și deputatul Miklós Zoltán.

Salariul de bază minim brut pe țară a crescut, de la 1 iulie, la 4.325 lei lunar, de la 4.050 lei lunar.

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