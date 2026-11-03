Grupul PPC cumpără Flanco, al doilea cel mai mare retailer din România, de la fostul șef al eMAG. Tranzacția este supusă avizării înainte de finalizare

Grecii de la Public Power Corporation (PPC), care au intrat în România în 2023, odată cu preluarea operațiunilor de la italienii de la Enel, anunță accelerarea extinderii strategice în Europa de Sud-Est, cu accent pe piața românească, prin preluarea, de către subsidiara Kotsovolos, a Flanco, al doilea cel mai mare retailer omnichannel de produse electronice și electrocasnice din România, cu 150 de magazine în peste 100 de orașe, 1.200 de angajați și o cifră de afaceri anuală de 269 milioane euro

Potrivit companiei elene, replicând în România modelul de succes implementat de grupul PPC în Grecia prin achiziția Kotsovolos, această mișcare marchează intrarea pe o piață în creștere rapidă a produselor electrice și electronice – evaluată la 3,6 miliarde de euro – și reprezintă în același timp achiziția celei de-a doua mari rețele de magazine fizice din țară.

O rețea e 150 de magazine fizice în peste 100 de orașe din România

Această tranzacție, spun oficiali greci, este în concordanță cu Planul Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026-2030, accelerând extinderea internațională și transformarea Kotsovolos într-un jucător regional de top și furnizor integrat de aparatură electronică, soluții pentru locuințe și servicii cu valoare adăugată în Europa de Sud-Est, având ca scop crearea unui ecosistem integrat de tehnologie, servicii și soluții energetice care să îmbunătățească viața de zi cu zi a clienților săi și să susțină activ tranziția energetică în regiune.

Potrivit oficialilor greci, Kotsovolos va finanța achiziția în întregime din fondurile proprii disponibile, fără finanțare prin credite. Tranzacției este estimată să se finalizeze până la sfârșitul anului 2026 fiind supusă obținerii aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare relevante, precum și îndeplinirii condițiilor uzuale convenite între părți.

Mai exact, tranzacția este supusă avizării și va fi finalizată după ce cumpărătorii obțin avizele obligatorii din partea responsabililor din partea entităților responsabile din România. Este vorba de Comisia pentru examinarea investițiilor directe (CEISD), care analizează tranzacțiile de peste 5 milioane de euro și Consiliul Concurenței, care verifică în ce măsură tranzacția ar duce la o cotă de piață cu impact asupra mediului concurențial având în vedere că grupul deține deja active în România. Potrivit companiei, tranzacția este așteptată să fie finalizată până la sfârșitul anului curent.

Atunci când va fi finalizat, prin acest acord, Kotsovolos achiziționează o rețea națională puternică de 150 de magazine fizice în peste 100 de orașe din România, cu o suprafață totală de vânzări cu amănuntul de aproape 60.000 mp, o platformă logistică terță de 37.500 mp, peste 1.200 de angajați calificați și peste 14 milioane de vizite ale clienților anual. Într-o piață în care magazinele fizice tradiționale joacă un rol important, reprezentând aproximativ 70% din vânzări, prezența geografică extinsă asigură acces direct și o relație apropiată cu clienții, printr-o rețea care acoperă peste 55% din gospodăriile românești.

Conform comunictului transmis de grupul PPC, Flanco va continua în același timp să-și extindă activitatea, în timp ce rețeaua sa fizică și infrastructura logistică vor servi drept o platformă critică de „ultimă etapă” pentru Grupul PPC, acționând ca punct final de contact fizic pentru distribuția directă și servicii pentru clienți

În acest context, PPC România va dezvolta o cooperare strânsă cu Flanco, replicând modelul de succes al PPC de acțiuni comune și sinergii cu Kotsovolos în Grecia. Prin intermediul magazinelor Flanco, soluțiile integrate de tranziție verde ale PPC România — inclusiv instalații fotovoltaice pentru uz rezidențial, pompe de căldură, stații de încărcare pentru vehicule electrice (EV) și soluții pentru energie inteligentă — vor fi promovate, distribuite și susținute tehnic.

Potrivit companiei, această extindere a Grupului deblochează sinergii pe mai multe niveluri în achizițiile comune, optimizarea lanțului de aprovizionare și dezvoltarea serviciilor digitale, oferind clienților din România o experiență omnichannel îmbunătățită, suport tehnic specializat la domiciliu, precum și pachete formate din produse electrocasnice și servicii de furnizare de energie.

„Acordul pentru achiziția Flanco marchează o schimbare importantă pentru Kotsovolos: se consolidează ca un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, exportând un model de retail de succes către o piață cu perspective uriașe, capital uman excepțional și consumatori pasionați de tehnologie, cum este România. Achiziția Flanco, ca parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026-2030, accelerează semnificativ implementarea planului nostru de afaceri, care urmărește să creeze un ecosistem integrat de tehnologie, servicii și soluții energetice ce îmbunătățesc viața de zi cu zi a clienților noștri din Europa de Sud-Est și susține activ tranziția energetică din regiune. Flanco aduce Grupului o prezență de lungă durată pe piața românească, un brand recunoscut și, cel mai important, persoane cu expertiză și cunoștințe profunde ale pieței. În această moștenire investim și, împreună cu echipa și managementul companiei, vom modela viitorul”, a declarat CEO-ul Kotsovolos, Christos Karagiannakis.

Potrivit oficialilor Flanco, tranzacția reprezintă un nou pas în strategia de investiții anunțată de Iulian Stanciu în iunie 2026, pe care o derulează prin Inspire Asset Management, concentrându-se pe sectoare strategice precum tehnologie, energie, serviciile medicale, industrie și entertainment.

„Am preluat Flanco în urmă cu 15 ani, într-un moment dificil atât pentru companie, cât și pentru piață, și am reconstruit-o împreună cu Dragoș și cu o echipă extraordinară. În toți acești ani, Flanco a evoluat de la o companie aflată în restructurare la a doua cea mai mare rețea de retail de produse IT&C și electrocasnice din România, cu 150 de magazine și milioane de clienți în fiecare an. Următoarea etapă de dezvoltare a Flanco necesită anvergură, capital și un model integrat de retail, energie și servicii pentru locuință, pe care PPC îl dezvoltă deja împreună cu Kotsovolos în Grecia și pe care îl aduce acum și în România. Un partener strategic de această dimensiune reprezintă cea mai bună opțiune pentru companie, pentru angajații săi și pentru clienți. Le mulțumesc colegilor mei de la Flanco, lui Dragoș Sîrbu, partenerilor și clienților noștri pentru încrederea acordată de-a lungul tuturor acestor ani”, a declarat Iulian Stanciu, acționarul majoritar al Flanco în ultimii 15 ani, conform unui comunicat al Flanco.

„Flanco este un brand românesc fondat în 1994, care, de 32 de ani, aduce tehnologia și serviciile mai aproape de români, atât în orașele mari, cât și în cele mici. Cu peste 14 milioane de vizitatori anual, putem spune că, practic, întreaga Românie trece pragul unui magazin Flanco. Pentru colegii mei, mulți dintre ei cu zeci de ani de experiență în retail, pentru partenerii și clienții noștri, intrarea în Grupul PPC înseamnă acces la resursele și experiența unui grup regional, dar și la oportunități de dezvoltare pe care o companie independentă nu le-ar putea valorifica singură.

Flanco rămâne retailerul de produse IT&C și electrocasnice pe care clienții noștri îl cunosc. Soluțiile energetice oferite de PPC România vor completa oferta noastră, nu o vor înlocui. Până la finalizarea tranzacției, Flanco își va desfășura activitatea la fel ca până acum, cu aceeași echipă și aceleași angajamente față de clienți și parteneri. Îi mulțumesc lui Iulian pentru încrederea și sprijinul acordate în acești 15 ani, iar colegilor mei pentru pasiunea și loialitatea lor”, a transmis Dragoș Sîrbu, CEO și acționar al Flanco.

Principalul grup integrat de utilități din sud-estul Europei,

PPC este principalul grup integrat de utilități din sud-estul Europei, cu activități în producția și distribuția energiei electrice, precum și vânzarea de produse și servicii energetice avansate în Grecia, România și Macedonia de Nord, având o amprentă în domeniul energiei regenerabile și în Italia, Bulgaria, Croația și Polonia.

PPC are o capacitate instalată totală de 12,6 GW, constând în centrale din surse termice, hidroelectrice și regenerabile, cu o producție anuală totală de aproximativ 22 TWh, în timp ce rețelele sale de distribuție reprezentau o bază totală de active reglementate de 5,7 miliarde euro la sfârșitul anului 2025.

Grupul PPC este principalul furnizor de energie din Grecia și România, deservind în total 8,6 milioane de clienți, cărora le livrează aproximativ 31 TWh de electricitate și o gamă largă de servicii cu valoare adăugată. PPC a fost fondată în 1950 și este listată în Euronext Atena din 2001.