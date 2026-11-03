Timp de trei zile, antreprenori din România care vor să își extindă afacerile peste granițe au explorat piața din Grecia și au descoperit cum funcționează sistemul de business local, prin programul Beyond Borders. Acesta este organizat de Endeavor Romania și de Banca Transilvania, inițiativa fiind destinată companiilor care își propun să crească pe piețele internaționale.

Endeavor Romania, Romanian Business Leaders și BT au lansat în luna august acest parteneriat strategic, dedicat internaționalizării companiilor românești și conectării acestora cu diaspora de afaceri din Europa și SUA. Inițiativa vine în contextul în care antreprenorii români construiesc companii tot mai competitive la nivel internațional. Pentru multe dintre ele, următorul pas de dezvoltare îl reprezintă extinderea internațională, așa că programul îi ajută pe fondatori să înțeleagă mai bine piețele pe care le-ar putea viza pentru expansiune.

Recent, o nouă etapă a Beyond Borders a avut loc la Atena, aceasta fiind cea de-a doua destinație a programului, după Spania, la care au participat atât antreprenori români, cât și greci.

Companiile participante au provenit din domenii foarte diferite: industria alimentară, frumusețe și estetică medicală, modă, ambalaje industriale, reciclarea PET-urilor, mobilier comercial, sisteme expoziționale și tehnologie. Antreprenorii au avut ocazia să se familiarizeze cu perspective antreprenoriale, juridice și fiscale, dar și instituționale.

Programul internațional a cuprins de asemenea întâlniri cu antreprenori și lideri de business de la Fourlis Group, ERGON Foods și Hellas Direct, discuții cu reprezentanții Platis – Anastassiadis & Associates, EY Greece și ai European Bank for Reconstruction and Development, o vizită la ERGON House, la Ambasada României în Republica Elenă și la Endeavor Grecia.

Ce spun antreprenorii despre program

Antreprenorii care au participat la program mărturisesc că se întorc din Grecia cu conexiuni și contacte noi, oportunități de parteneriate și colaborare, dar și cu experiență în plus în abordarea internaționalizării.

Mariel Petric, fondator și CEO al Kangoopack, companie care oferă soluții pentru ambalarea finală, de la echipamente, consumabile, linii și automatizări, evaluare tehnică, testare și service, afirmă că experiența grecească prin Beyond Borders i-a confirmat modul în care trebuie să abordeze internaționalizarea: structurat, cu obiective clare, parteneri bine aleși și o urmărire consecventă a oportunităților. „Din Grecia mă întorc cu o convingere mai puternică: extinderea pe o piață nouă începe cu oamenii potriviți. O întâlnire relevantă, o recomandare sau o conversație cu cineva care cunoaște bine piața pot scurta considerabil drumul către oportunități reale. Pentru Kangoopack, Grecia poate deveni o piață importantă, iar obiectivul nostru este să transformăm contactele și discuțiile începute la Atena în parteneriate comerciale concrete. În același timp, experiența Beyond Borders mi-a confirmat că abordarea internaționalizării trebuie să fie una structurată, cu obiective clare, parteneri bine aleși și o urmărire consecventă a oportunităților. Companiile românești au produse, know-how și oameni capabili să concureze internațional. Trebuie doar să avem curajul să facem pasul și disciplina de a transforma oportunitățile în rezultate”, afirmă Mariel Petric, fondator și CEO Kangoopack.

Victor Vișan, CEO și fondator al Formtex, companie românească ce oferă soluții modulare de afișaj, portabile și reutilizabile, susține că a descoperit oportunități reale de parteneriat local prin cadrul programului. Compania vrea chiar să se reîntoarcă în Grecia, cu echipă de vânzări și obiective care să se transforme în parteneriate reale. „Din experiența Beyond Borders din Grecia plec cu o concluzie simplă: încrederea rămâne baza oricărui parteneriat și se construiește prin contact direct, conversații sincere și fapte. În același timp, am descoperit o oportunitate reală pentru FormTex de a deveni partenerul preferat al revânzătorilor locali de sisteme de expunere portabile. Următorul pas este clar: vom reveni cu o echipă de vânzări, întâlniri pregătite în avans și obiectivul de a transforma interesul pe care l-am întâlnit în Grecia în parteneriate concrete”, spune Victor Vișan.

Postis, start-up de tip LogTech (tehnologie pentru logistică) care își construiește deja prezență pe piața din Grecia, a găsit totuși noi oportunități de colaborare, spune fondatorul Mircea Stan. Potrivit lui, oamenii și relațiile cu clienții construite în timp sunt esențiale. „Pentru Postis, Grecia nu este o piață nouă, ci parte dintr-o prezență regională pe care o construim deja alături de clienți precum IKEA și INTERSPORT. Beyond Borders ne-a oferit ocazia să consolidăm relațiile existente și să descoperim noi oportunități de colaborare. Una dintre cele mai importante lecții a fost că businessurile de succes se construiesc dincolo de tranzacții, prin experiențe relevante, încredere și relații care continuă în timp, iar experiența ERGON House a ilustrat perfect acest lucru. În perioada următoare, îmi propun să investesc și mai mult în dialogul direct cu clienții, partenerii și liderii ecosistemelor locale, pentru a identifica împreună oportunități concrete de dezvoltare. Tehnologia ne ajută să ne extindem, dar oamenii și parteneriatele sunt cele care fac această creștere sustenabilă”, a declarat Mircea Stan, co-fondator și CEO Postis.

La întoarcerea acasă, sunt programate sesiuni de mentorat și de urmărire a progresului ideilor de extindere internațională a companiilor românești.