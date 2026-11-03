2 miliarde de euro pentru reducerea facturilor la energie. Planul IMM România

Creșterea costurilor cu energia pune tot mai multe firme mici și mijlocii în dificultate. Pentru a le ajuta să își reducă cheltuielile, IMM România, organizația care reprezintă interesele acestor companii, a prezentat marți un plan de finanțare în valoare de 2 miliarde de euro.

Banii ar trebui să fie folosiți pentru investiții care reduc consumul de energie, astfel încât firmele să nu mai depindă atât de mult de prețurile electricității și gazelor. Organizația avertizează că facturile mari reduc profiturile, iar unele companii riscă să își piardă clienții sau chiar să intre în insolvență.

Până la 500.000 de euro pentru o firmă

Planul, denumit „IMM Energie Rezilientă”, prevede trei categorii de finanțare, în funcție de dimensiunea firmei și de investițiile pe care dorește să le facă.

Microîntreprinderile și firmele mici ar putea primi până la 50.000 de euro pentru instalarea panourilor fotovoltaice și a pompelor de căldură. Finanțarea ar acoperi 90% din valoarea investiției.

Pentru firmele care desfășoară activități de producție, suma poate ajunge la 200.000 de euro, reprezentând 70% din costuri. Banii ar urma să fie folosiți pentru înlocuirea utilajelor vechi, izolarea clădirilor industriale și instalarea unor sisteme care controlează consumul de energie.

Cele mai mari finanțări, de până la 500.000 de euro, sunt destinate companiilor mijlocii, parcurilor industriale și grupurilor de firme care investesc împreună în producerea energiei. În acest caz, sprijinul ar acoperi între 50% și 60% din cheltuieli.

De unde pot fi luați cei 2 miliarde de euro IMM România propune ca programul să fie finanțat din mai multe surse europene și naționale, pe parcursul următorilor ani.

Cea mai mare sumă, de 700 de milioane de euro, ar urma să fie asigurată prin Fondul pentru Modernizare, în perioada 2026-2030. Alte 500 de milioane de euro ar proveni din PNRR și programele regionale, iar încă 500 de milioane de euro ar urma să fie obținute din viitorul buget al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034.

Planul include și 200 de milioane de euro din fondurile destinate sprijinirii firmelor vulnerabile la creșterea prețurilor energiei, precum și 100 de milioane de euro din contribuții private și finanțări garantate.

Firmele ar putea primi un avans de 40%

Organizația cere și simplificarea procedurilor prin care firmele pot obține finanțare.

Potrivit planului, o cerere ar trebui aprobată în cel mult 30 de zile, iar plățile către beneficiari ar urma să fie făcute în maximum 15 zile.

Firmele ar putea primi și un avans de până la 40% din valoarea finanțării, pentru a putea cumpăra echipamentele fără să fie nevoite să suporte toate cheltuielile din propriile economii.

IMM România critică întârzierile înregistrate în programele anterioare, inclusiv Electric Up, unde evaluarea dosarelor și plata banilor au durat prea mult. Organizația susține că multe firme au ratat finanțările din cauza procedurilor complicate și a perioadelor scurte în care puteau depune cereri.

Obiectivul: reducerea consumului de energie cu cel puțin 20%

Prin programul propus, fiecare firmă care primește finanțare ar trebui să își reducă consumul de energie cu cel puțin 20%.

Un alt obiectiv este instalarea, până în 2030, a unor noi capacități de producere a energiei regenerabile de cel puțin 1.200 MW în sectorul firmelor mici și mijlocii.

IMM România solicită autorităților să deschidă cât mai repede noi programe de finanțare și să asigure continuitatea acestora și după 2027.

Organizația consideră că investițiile în reducerea consumului de energie sunt necesare pentru ca firmele românești să își poată menține prețurile competitive și să evite dificultățile financiare provocate de facturile tot mai mari.