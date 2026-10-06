Ananda Group atinge „cota zero” la complexul Biruinței 75, primul proiect nZEB din portofoliu

Ananda Group a finalizat turnarea plăcii peste subsolul blocului 1 din ansamblul Biruinței 75, în Popești-Leordeni. Etapa, cunoscută în limbajul de șantier drept „atingerea cotei zero”, marchează trecerea către construcția nivelurilor supraterane. Lucrările se desfășoară conform graficului de execuție, iar următorul obiectiv este avansarea structurii până la etajul 2, estimată pentru finalul acestui an.

Prima fază a proiectului cuprinde 267 de apartamente, distribuite în patru clădiri cu regim de înălțime S+P+4E+E5R, pentru care dezvoltatorul deține autorizație de construire. Execuția este asigurată de Ananda General Construct, antreprenorul general al proiectului.

Biruinței 75 propune locuințe în care eficiența energetică și organizarea spațiului răspund unor nevoi concrete: gestionarea consumului de energie, separarea activităților din casă și folosirea fiecărei încăperi în funcție de stilul de viață al proprietarilor. Conceptul include bucătării închise, zone delimitate prin holuri și soluții de mobilare multifuncțională, alături de acces la facilități de sport, wellness și relaxare din proximitate.

Blocul 1 trece la etapa supraterană

Placa peste subsolul blocului 1 a fost turnată la finalul lunii septembrie 2026. Este clădirea cea mai avansată din prima fază a ansamblului, iar încheierea acestei lucrări permite continuarea structurii deasupra nivelului terenului.

În proiectul de structură, placa se află la cota −0,10 metri. Denumirea uzuală de „cota zero” descrie acest moment al execuției, în timp ce cota finală de referință va fi atinsă ulterior, prin realizarea straturilor de pardoseală.

La blocurile 1 și 2 au fost turnate radierele generale și realizate elementele verticale ale subsolului. Cele două clădiri au un singur nivel de parcare subterană, cu acces comun. Placa aferentă căii comune de acces la nivelul subteran a fost, de asemenea, executată, reprezentând o etapă importantă pentru infrastructura acestei zone a ansamblului.

La blocul 2 se lucrează la armarea plăcii peste subsol. Turnarea acesteia este estimată în următoarele două până la trei săptămâni, conform informațiilor transmise de echipa de șantier.

„Vrem să comunicăm constant progresul șantierului, cu informații clare despre lucrările realizate și etapele care urmează. Într-o perioadă cu provocări economice, cumpărătorii au nevoie să vadă că există dezvoltatori care își susțin angajamentele prin organizare, resurse și continuitate în execuție. Încrederea în piața rezidențială se recâștigă prin fapte verificabile: lucrări care avansează conform graficului, transparență și un dialog constant cu viitorii proprietari. Pentru noi, fiecare etapă comunicată este o ocazie de a le arăta concret cum evoluează proiectul în care au ales să investească”, declară Attila Ivacson, cofondator și CEO Ananda Group.

Următorul obiectiv: structura până la etajul 2

Pentru cumpărători, această etapă face progresul construcției mai ușor de urmărit. După lucrările la fundații și subsol, clădirile încep să capete volum deasupra terenului, iar configurația proiectului devine vizibilă.

Următorul obiectiv de execuție este atingerea etajului 2 cu structura, până la finalul anului 2026. Ulterior, etapele principale vor include finalizarea structurii și realizarea instalațiilor electrice și sanitare.

Potrivit echipei de șantier, lucrările se desfășoară conform graficului inițial, cu echipe mobilizate la capacitatea necesară pentru etapele în curs. Dezvoltatorul pregătește suplimentarea personalului pentru susținerea ritmului de execuție. Estimările privind etapele următoare sunt urmărite în raport cu evoluția efectivă a lucrărilor.

Bucătărie separată și zone delimitate pentru confortul de zi cu zi

Unul dintre diferențiatorii Biruinței 75 este atenția acordată compartimentărilor. Proiectul promovează bucătăriile închise și delimitarea zonelor locuinței prin holuri, astfel încât activitățile zilnice să aibă spații clar definite.

Bucătăria separată răspunde unei nevoi ușor de recunoscut într-o locuință: în timpul gătitului, mirosurile și zgomotele pot ajunge în spațiul în care ceilalți membri ai familiei se relaxează, lucrează sau dorm. Delimitarea bucătăriei permite un control mai bun asupra acestora și contribuie la confortul olfactiv în apartament.

Holurile organizează circulația între încăperi și creează o separare între zona de acces, spațiul de zi și camerele destinate odihnei. Această structură este relevantă pentru familii și pentru persoanele care lucrează de acasă, deoarece permite desfășurarea mai multor activități în același timp, cu un grad mai bun de intimitate.

Mobilare multifuncțională pentru garsoniere și apartamente cu 2 camere

Organizarea spațiului continuă prin soluția de mobilare multifuncțională dezvoltată pentru tipologiile din portofoliul Ananda Group. Aceasta urmărește eficientizarea suprafeței disponibile în garsoniere și apartamente cu 2 camere, prin adaptarea mobilierului la utilizarea încăperilor pe parcursul zilei.

O situație frecventă este nevoia de două spații de dormit într-un apartament cu 2 camere. Dormitorul își păstrează funcția, iar livingul trebuie să permită atât activitățile de zi, cât și odihna unui al doilea membru al familiei sau a musafirilor. Soluția de mobilare este gândită pentru această alternanță, cu atenție la confortul somnului și la spațiul de circulație.

În garsoniere, aceeași încăpere găzduiește mai multe activități. Mobilierul multifuncțional permite reorganizarea acesteia pentru relaxare, lucru și somn, în funcție de momentul zilei. Pentru cumpărător, discuția despre suprafață devine astfel o discuție despre utilizarea concretă a locuinței.

Acolo unde sunt necesare două spații de dormit, configurația se analizează în raport cu planul apartamentului și nevoile viitorilor proprietari. Mobilarea poate adăuga o funcție de dormit livingului, în timp ce numărul camerelor și delimitările constructive rămân cele prevăzute în proiect. Conceptul susține evoluția în confortul urban inclusiv la nivel interior, unde designul practic aplică principii de adaptabilitate, organizare și libertate de mișcare.

Biruinței 75, proiectat pentru conformare la standardul nZEB

Progresul structurii reprezintă o etapă în realizarea unui proiect care pune eficiența energetică în centrul soluțiilor de construcție. Biruinței 75 este proiectat pentru conformare la standardul nZEB, care presupune o performanță energetică ridicată, un necesar redus de energie și utilizarea surselor regenerabile.

Studiul energetic al proiectului indică un consum anual specific de energie primară de 93,1 kWh/mp/an, sub limita de 103,7 kWh/mp/an aferentă clădirilor rezidențiale colective din zona climatică II. Energia din surse regenerabile reprezintă aproximativ 41% din consumul calculat, peste pragul de 30% prevăzut în metodologia utilizată de studiu.

Aceste valori sunt rezultate de proiectare. Soluțiile care susțin performanța energetică vor fi implementate în etapele următoare, prin termoizolarea clădirilor și instalarea echipamentelor.

Proiectul prevede panouri fotovoltaice pe fiecare dintre cele patru blocuri, pompe de căldură aer-apă, centrale termice în condensație și iluminat cu senzori în spațiile comune. Aceste echipamente, împreună cu anvelopa clădirilor și tâmplăria cu geam tripan, contribuie la limitarea pierderilor de căldură și la reducerea necesarului de energie.

Pentru proprietari, performanța energetică este relevantă pe întreaga perioadă de utilizare a locuinței. Consumul efectiv va depinde de condițiile de exploatare, de temperatura aleasă în interior și de obiceiurile fiecărei gospodării.

Dotări și facilități pentru locuire, sport și relaxare

„Biruinței 75 este probabil una dintre cele mai smart alegeri ale momentului, prin ceea ce oferă concret viitorilor proprietari. Apartamentele se predau cu mobilă de bucătărie inclusă, încălzire în pardoseală, tâmplărie cu geam tripan, videointerfon și aer condiționat, cu finisaje la alegere. Ansamblul va avea spații verzi amenajate, parcări subterane și supraterane și stații de încărcare pentru mașini electrice. Cei 6.000 mp de spații comerciale de la parter vor forma un strip mall, cu servicii aproape de casă. Iar la aproximativ cinci minute de locuință, rezidenții au Siena Fitness & Spa, cu sală de fitness și piscină interioară, Centrul Vieții, pentru wellness și yoga, și restaurantul 81 Infinity. Sunt avantaje care contează în bugetul de amenajare și în felul în care îți organizezi timpul, zi de zi”, declară Cătălin George Aniculaesei, Managing Partner și Chief Revenue Officer Ananda Group.

Toate facilitățile completează confortul apartamentului prin activități care pot fi integrate în programul obișnuit al unei familii: antrenament după serviciu, înot, o ședință de yoga sau o masă la restaurant.

Popești-Leordeni, conectat la sudul Bucureștiului

Biruinței 75 este amplasat în Popești-Leordeni, în continuarea zonei rezidențiale din sudul Capitalei. Zona se dezvoltă în oglindă cu Sectorul 4, de cealaltă parte a axului Șoselei Berceni, și folosește conexiunile de transport ale acestei părți a Bucureștiului.

Conform informațiilor de localizare ale proiectului, stația de metrou Berceni se află la aproximativ 10 minute de mers pe jos, iar stația autobuzului 480, de pe Strada Drumul Fermei, la aproximativ cinci minute. În proximitate se găsesc școli, grădinițe, centre comerciale și restaurante.

Pentru cumpărători, această poziționare permite evaluarea locuinței prin traseele zilnice către serviciu, școală și servicii. Apartenența administrativă la Popești-Leordeni presupune aplicarea taxelor și impozitelor stabilite pentru această localitate, un aspect care trebuie inclus în calculul costurilor de proprietate, alături de întreținere și consumul de energie.

Despre Dezvoltatorul Ananda Group

Cu o experiență de 8 ani pe piața rezidențială din sudul Regiunii București–Ilfov, Ananda Group reunește sub o identitate comună companiile Siena Residence, Unik Residence și Ananda Residence. Grupul a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri consolidată de peste 265 milioane lei, fiind unul dintre cei mai activi dezvoltatori din segmentul middle-market.

Modelul de business integrat cuprinde arhitectură (Ananda Architecture & Design), mobilare (Ananda Mob), facility management și servicii de wellness, asigurând un ecosistem complet pentru cumpărători. Ghidați de valori fundamentale precum: integritatea, transparența operațională și calitatea orientată spre viitor, Ananda Group a livrat la timp locuințe și a creat comunități durabile în polul de dezvoltare din sudul Capitalei, Popești-Leordeni.