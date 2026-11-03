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Daniel Băluță i-a cerut premierului deblocarea programului de reabilitare termică a blocurilor: „Sunt disperați oamenii”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, i-a cerut premierului Luca Niculescu sprijin pentru deblocarea programului de reabilitare termică a blocurilor. Edilul susține că întârzierile afectează numeroase familii și duc la pierderea unor fonduri europene.
Daniel Băluță i-a cerut premierului deblocarea programului de reabilitare termică a blocurilor: „Sunt disperați oamenii”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
03 nov. 2026, 18:49, Politic
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Daniel Băluță a transmis, marți, într-o postare pe Facebook, că a discutat despre această problemă cu premierul Luca Niculescu, cu ocazia inaugurării noului spital „Marius Nasta”.

„Reabilitarea termică a blocurilor este unul dintre subiectele despre care îmi scrieți cel mai des. Și vă înțeleg! Am discutat despre această problemă și cu premierul Luca Niculescu, la inaugurarea noului spital «Marius Nasta», și i-am cerut sprijinul pentru deblocarea programului”, a scris primarul Sectorului 4.

Daniel Băluță: Sunt disperați oamenii, realmente

Băluță i-a explicat premierului importanța reluării programului, în condițiile în care facturile la energie sunt tot mai mari.

„Este vorba despre programul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, adică reabilitarea termică a blocurilor. Așa cum spun cetățenii, este extrem de mult întârziată. Este o nevoie majoră pe care oamenii o au și ne solicită la fiecare pas. Vă rog din tot sufletul să încercăm să deblocăm acest program. Din păcate, pierdem o mulțime de bani europeni în fiecare an din această pricină”, a afirmat Daniel Băluță.

Primarul a subliniat că „este foarte important pentru oameni. 55% din blocurile din România sunt în București. (…) Facturile cresc exponențial. Înseamnă o reducere a costului cu 40% pentru o factură. Este foarte important. Sunt disperați oamenii, realmente”.

„Vreau să știți că acest subiect rămâne o prioritate pentru mine și voi face tot ce pot pentru reluarea lucrărilor în Sectorul 4. Îmi doresc același lucru ca dumneavoastră: să trecem de la promisiuni și așteptare la lucruri concrete!”, a mai spus Băluță.

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