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Alexandru Rogobete anunță finalizarea noului corp de spital de la Institutul „Marius Nasta”

Alexandru Rogobete a anunțat, marți, într-o postare pe Facebook, realizarea noului corp de spital al Institutului „Marius Nasta” din București, o investiție finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Ministerul Sănătății, și implementată de Primăria Sectorului 4.
Alexandru Rogobete anunță finalizarea noului corp de spital de la Institutul „Marius Nasta”
foto: Alexandru Rogobete / facebook
Laura Buciu
13 oct. 2026, 17:08, Social
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Potrivit fostului ministru al Sănătății, noua clădire este construită de la zero și este destinată diagnosticării, tratării și cercetării bolilor pulmonare și respiratorii.

„Acesta este noul corp de spital al Institutului „Marius Nasta”. Un spital construit de la zero, pentru București și pentru pacienții din întreaga țară!”, a transmis Alexandru Rogobete pe Facebook.

Acesta a subliniat că unitatea medicală a fost realizată la standarde moderne, pentru a răspunde nevoilor actuale ale pacienților și personalului medical.

Investiție realizată cu fonduri europene

În mesajul său, Alexandru Rogobete a evidențiat contribuția Ministerului Sănătății și a Primăriei Sectorului 4 la implementarea proiectului, sub coordonarea primarului Daniel Băluță.

Fostul ministru le-a mulțumit echipelor implicate în realizarea investiției, de la constructori și echipa de management până la reprezentanții celor două instituții.

Alexandru Rogobete: „Reforma adevărată se vede în ceea ce construiești”

Alexandru Rogobete a susținut că investițiile în infrastructura medicală reprezintă o componentă esențială a reformei sistemului de sănătate.

„Pentru mine, aceasta este cea mai mare satisfacție pe care o poți avea ca om politic: să lași în urma ta lucruri concrete, care rămân și care schimbă în bine viața oamenilor”, a afirmat Rogobete.

Totodată, Rogobete a pledat pentru continuarea proiectelor de modernizare a spitalelor din România.

„România are nevoie de mai puține vorbe și de mai multe lucruri făcute. De oameni care construiesc, nu care dezbină”, a conchis Alexandru Rogobete.

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