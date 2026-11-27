Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat vineri extinderea acțiunii de rechemare a unor produse alimentare, inițiată de compania Firenze Com SRL din Ploiești, în colaborare cu rețelele comerciale Auchan și Kaufland.

Decizia a fost luată ca urmare a identificării unor modificări vizibile și atipice la suprafața produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului. Produsele sunt fabricate de compania CIMA din Bulgaria.

Care sunt produsele retrase de la vânzare

Acțiunea de retragere și rechemare se referă la două sortimente. Este vorba despre pasta tartinabilă din fructe de pădure și pasta tartinabilă din mango, fructul pasiunii și piersică, ambele cu proteină și colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori.

Cele două sortimente sunt comercializate în recipiente de 220 de grame, fac parte din lotul L260729 și au termenul de valabilitate 29 iulie 2028.

Produsele pot fi returnate până la data de 8 decembrie

Consumatorii care au cumpărat produse din lotul menționat sunt sfătuiți să nu le consume și să le returneze până la 8 decembrie 2026, la Serviciul Clienți al magazinului de unde le-au achiziționat, în baza bonului fiscal.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta compania Firenze Com SRL, folosind datele de contact publicate în notificările de rechemare, a transmis ANSVSA.

De asemenea, clienții au la dispoziție serviciile de relații cu clienții ale celor două rețele comerciale, Auchan și Kaufland.

Listele complete cu denumirile și adresele magazinelor incluse în acțiunea de rechemare sunt disponibile pe site-ul ANSVSA.