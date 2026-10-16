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Preț la raft, alt preț pe bon, alimente expirate și ulei degradat. Nereguli în serie descoperite la comercianți

Alimente cu termenul de consum depășit, produse cu mucegai, ulei alimentar degradat, ustensile ruginite și diferențe între prețurile afișate la raft și cele de pe bon se numără printre neregulile descoperite în urma unor controale desfășurate în întreaga țară.
Preț la raft, alt preț pe bon, alimente expirate și ulei degradat. Nereguli în serie descoperite la comercianți
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Sursa foto: Facebook/ANPC
Oana Antipa
16 oct. 2026, 18:12, Social
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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță amenzi de peste 4,6 milioane de lei după verificarea a peste 1.800 de operatori economici.

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Alimente expirate și produse cu mucegai

Controalele s-au desfășurat în perioada 12-16 octombrie și au vizat atât comercializarea produselor alimentare și nealimentare, cât și activitatea operatorilor din sectorul alimentației publice.

Printre problemele constatate s-au numărat alimente cu data-limită de consum depășită, dar și detergenți cu termenul de valabilitate expirat.

Inspectorii au descoperit și produse de origine vegetală depreciate, unele prezentând depuneri de mucegai, precum și urme de lovire sau strivire. Au fost găsite și plante comercializate deși se aflau într-o stare avansată de ofilire.

O altă problemă a fost reprezentată de produsele alimentare fără elementele de identificare și caracterizare necesare pentru informarea completă a consumatorilor.

Ulei degradat, carne depozitată necorespunzător și rugină pe ustensile

Nereguli importante au fost constatate și în domeniul alimentației publice.

În unele cazuri era utilizat ulei alimentar ajuns la un grad avansat de degradare termică, iar pentru carne și sosuri nu erau respectate condițiile și temperaturile corespunzătoare de depozitare.

La produsele congelate au fost identificate acumulări de gheață în interiorul ambalajelor.

Probleme au existat și în spațiile în care era preparată mâncarea. Inspectorii au constatat întreținerea necorespunzătoare a unor blocuri alimentare, unde existau acumulări importante de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.

Au fost găsite și echipamente sau ustensile puternic uzate, cu rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură.

Lista neregulilor include inclusiv recipiente sub presiune, respectiv butelii, aflate într-un grad avansat de coroziune.

Prețul de la raft nu coincidea întotdeauna cu cel de pe bon

Controalele au evidențiat și cazuri în care exista o diferență între prețul afișat pe eticheta de la raft și suma înscrisă ulterior pe bonul fiscal.

În cazul detergenților, inspectorii au identificat produse pentru care informațiile în limba română erau incomplete sau ilizibile. În alte situații lipseau traducerile referitoare la utilizarea corectă și în condiții de siguranță a produselor.

Au fost găsite, de asemenea, produse de tip tester pe care nu era indicată data deschiderii.

Amenzi de peste 4,6 milioane de lei

În total, în cele patru zile de verificări au fost controlați peste 1.800 de operatori economici. Au fost aplicate 1.046 de amenzi contravenționale, în valoare cumulată de peste 4,6 milioane de lei, precum și 756 de avertismente.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 5,1 milioane de lei.

Produse neconforme în valoare de peste 322.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, în timp ce pentru alte produse, evaluate la peste 438.000 de lei, a fost dispusă oprirea temporară de la vânzare.

În cazul a opt operatori economici, autoritatea a decis oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

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