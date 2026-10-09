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De la carne cu mucegai la butelii corodate: lista neregulilor descoperite la controale în toată țara

Carne și produse din carne cu mucegai în ambalaje, alimente expirate, ouă cu coaja spartă și murdară, ulei degradat termic și ustensile ruginite se numără printre neregulile descoperite în urma unor controale desfășurate în întreaga țară.
De la carne cu mucegai la butelii corodate: lista neregulilor descoperite la controale în toată țara
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Sursa foto: ANPC
Oana Antipa
09 oct. 2026, 14:12, Social
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Peste 1.600 de operatori economici au fost verificați în numai cinci zile. Neregulile au atras peste 1.000 de amenzi, în valoare totală de peste cinci milioane de lei, potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

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Carne cu mucegai și alimente expirate

Controalele s-au desfășurat în perioada 5 – 9 octombrie și au vizat operatori din sectorul alimentar și nealimentar, precum și unități de alimentație publică.

Printre cele mai grave probleme constatate se numără utilizarea uleiului alimentar ajuns la un grad avansat de degradare termică și comercializarea produselor după expirarea datei-limită de consum.

Inspectorii au identificat și carne sau produse din carne cu acumulări de mucegai în ambalaje. În alte cazuri nu erau respectate temperaturile și condițiile necesare pentru depozitarea cărnii, peștelui și sosurilor.

Probleme au fost găsite și în cazul produselor de cofetărie, unele prezentând condens în interiorul ambalajelor din cauza depozitării și a regimului termic necorespunzătoare.

Mizerie în spațiile de preparare și ustensile ruginite

Lista neregulilor include și deficiențe privind igiena blocurilor alimentare. Inspectorii au găsit acumulări importante de impurități, grăsime și resturi alimentare.

În unele unități erau utilizate echipamente și ustensile puternic uzate, cu rugină, resturi alimentare sau depuneri de arsură.

Au fost identificate și produse congelate cu acumulări de gheață în ambalaj, precum și fructe sau legume depreciate, cu mucegai ori urme de lovire și strivire.

Inspectorii au constatat inclusiv comercializarea unor plante puternic ofilite și a unor ouă cu coaja spartă și cu impurități aderente.

Neregulile nu s-au limitat la sectorul alimentar. În cazul unor aparate de fitness lipseau traducerile în limba română ale informațiilor necesare utilizării corecte și în siguranță, iar printre produsele verificate au fost identificate și butelii cu un grad avansat de coroziune.

Amenzi de peste cinci milioane de lei

În total, autoritățile au aplicat 1.049 de amenzi contravenționale, a căror valoare depășește cinci milioane de lei, precum și 640 de avertismente.

Produse neconforme în valoare de peste 146.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Pentru alte mărfuri, în valoare de peste 200.000 de lei, vânzarea a fost suspendată temporar.

În cazul a 14 operatori economici a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea problemelor constatate.

Valoarea totală a produselor verificate în cadrul acțiunilor de control a depășit 3,9 milioane de lei.

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