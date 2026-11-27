Pe Lotul 1 Boița-A​​vrig, cu o lungime de 14,25 kilometri, progresul fizic a ajuns la 29,46%. În șantier sunt mobilizați 323 de muncitori și 56 de utilaje, care lucrează la terasamente și poduri. Pe acest tronson va fi construit și nodul rutier care va asigura conexiunea dintre A13, A1 și DN7, în zona Boița.

Pe Lotul 2 Avrig-Arpașu de Jos, cu o lungime de 19,92 kilometri, stadiul lucrărilor a ajuns la 56,10%. În teren sunt 250 de muncitori și 80 de utilaje, care execută lucrări la structuri, terasamente și sistemele de evacuare a apelor pluviale.

Pe Lotul 3 Arpașu de Jos-Sâmbăta de Sus, în lungime de 17,61 kilometri, progresul fizic este de 56,86%. Aici lucrează 400 de muncitori și 180 de utilaje, inclusiv la structura pasajului din zona nodului rutier Sâmbăta de Sus.

Pe Lotul 4 Sâmbăta de Sus-Municipiul Făgăraș, lucrările au ajuns la un stadiu de 48,54%. Contractul include și construirea unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,65 kilometri. Pe șantier sunt mobilizați 300 de muncitori și 200 de utilaje, care lucrează la structuri, terasamente și relocarea utilităților.

Potrivit lui Cristian Pistol, în mai multe puncte de pe traseu a fost deja așternut asfalt, iar constructorul și-a adaptat mobilizarea în funcție de lucrările care pot fi executate în sezonul rece.

Investiție de 6,4 miliarde de lei. Termenul de finalizare este 2028

Contractele pentru cele patru loturi au o valoare totală de 6,4 miliarde de lei, fără TVA, și sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027. Lucrările sunt executate de constructorul turc Makyol, iar termenul de finalizare este anul 2028.

Directorul general al CNAIR subliniază că proiectul este important atât pentru Sibiu, Țara Făgărașului și Brașov, prin investițiile și locurile de muncă pe care le poate susține, cât și pentru conectivitatea rutieră a României.

Autostrada A13 Sibiu-Făgăraș este parte a proiectului de conectare a centrului Transilvaniei cu Muntenia și Moldova printr-o infrastructură rutieră de mare viteză.