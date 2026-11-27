La inspecție au participat directorul general al instituției, Claudiu Augustin Ilișanu, directorul general adjunct Sorin Rîndașu și directorul de investiții Andra Negoi. Aceștia au verificat starea barajului și modul de funcționare a echipamentelor.

La acțiune au fost prezenți și prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, primarul orașului Pucioasa, Constantin Emilian Ana, precum și reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmbovița, constructorilor, proiectantului și supervizorului lucrărilor.

Potrivit Apele Române, în urma verificărilor din teren și a probelor tehnice efectuate la echipamentele barajului, nu au fost constatate vibrații resimțite în corpul construcției și nici alte probleme tehnice.

Reprezentanții instituției precizează că integritatea și siguranța structurală a barajului nu sunt afectate.

Lucrările de reabilitare au fost finalizate

Lucrările de reabilitare și îmbunătățire a condițiilor de siguranță a barajului Pucioasa au fost finalizate, urmând să aibă loc recepția acestora.

Intervențiile au vizat reabilitarea echipamentelor hidromecanice ale barajului, în vederea îmbunătățirii condițiilor de exploatare și siguranță.

În urma verificărilor de vineri, Apele Române transmite că informațiile privind presupusele vibrații în corpul barajului nu au fost confirmate.