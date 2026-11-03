„Trebuie să oprească de urgență acest circ”. Moșteanu îl acuză pe Grindeanu că a răspândit informații false despre economia României

Moșteanu a reacționat marți la publicarea raportului Ministerului Finanțelor. Acesta susține că datele prezentate contrazic declarațiile făcute în ultimele luni de Sorin Grindeanu și de reprezentanții PSD cu privire la situația economică a țării.

„S-a găsit «gaura» lui Grindeanu. E plină de propagandă. Ministerul Finanțelor a publicat astăzi raportul cerut atâtea luni de Grindeanu. Ce să vedeți: cifrele sunt diferite de punctajul de partid de la PSD”, a transmis Moșteanu, pe Facebook.

Moșteanu: Deficitul a scăzut cu peste 24 de miliarde de lei

Potrivit cifrelor prezentate de deputatul USR, în primele nouă luni ale anului, deficitul bugetar a scăzut de la 5,31% la 3,81% din PIB, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o reducere de 24,17 miliarde de lei.

În același interval, investițiile au ajuns la 107,77 miliarde de lei, cu 25,15 miliarde de lei mai mult decât în primele nouă luni ale anului trecut. Moșteanu susține că, în trimestrul al treilea, „investițiile publice au crescut cu 48,6% mai mult”.

„Asta după luni întregi în care PSD și AUR ne explicau dezastrul guvernării interimare. Au inventat cifre pe la televiziunile de casă. Ba că e o gaură de 30 de miliarde, ba de 60, ba de 80. O manipulare mizerabilă”, a afirmat deputatul USR.

„Economia a rezistat și s-a consolidat prin investiții și chibzuință, nu prin rispia pesedistă. Acum, Sorin Grindeanu trebuie să oprească de urgență acest circ”, mai spune Moșteanu.

Moșteanu îi cere lui Grindeanu să își ceară scuze public

Deputatul USR susține că declarațiile liderului PSD au provocat panică nejustificată și ar fi putut afecta încrederea în economia României.

„Sorin Grindeanu are obligația să vină să își ceară scuze public românilor pentru că a răspândit panică nejustificată și informații false despre economia țării”, a transmis Moșteanu.

El a adăugat că liderul PSD ar trebui să prezinte scuze și „antreprenorilor, dar și agențiilor de rating, care continuă să ne monitorizeze. Prin declarațiile lui, Sorin Grindeanu nu a făcut altceva decât să încerce destabilizarea piețelor financiare”, a susținut deputatul USR.

În finalul mesajului, Moșteanu a făcut referire și la botezul organizat în weekend la Timișoara.

„Cum zicea prietenul lui Ciolacu, pe care l-a reîntâlnit la petrecerea luxoasă din weekend, de la Timișoara, l-a durut în «organul genital» de finanțele țării. Pentru ei a fost mai importantă propaganda”, a încheiat Moșteanu.