„Ce facem cu gaura?”. Adrian Câciu susține că raportul trimestrial al execuției bugetare publicat de Ministerul Finanțelor nu este raportul cu datoriile statului

„Am remarcat că s-a extaziat propaganda bolojenistă că a publicat Ministerul Finanțelor raportul trimestrial al execuției bugetare”, a scris Adrian Câciu marți, pe contul său de Facebook.

Fostul ministru al Finanțelor afirmă că în câteva zile vor veni estimările de PIB trimestrul III de la INS, „așa că e normal să fie publicat și raportul MF la trimestrul III”.

Social-democratul susține că raportul publicat nu conține datoriile statului, ci este „raportul execuției pe cash, fără a fi cuprinse și sumele nedecontate”.

Adrian Câciu afirmă că din raportul publicat lipsesc „nerealizările de venituri pe PNRR la granturi dar și nerealizarea/nedecontarea facturilor conform programării bugetare la 9 luni”.

„Pe venituri, diferența nerealizată față de programul la 9 luni este de 22,1 miliarde lei. Pe cheltuieli, diferenta nedecontata/nerealizată față de programul la 9 luni este de 27,4 miliarde lei”, scrie Câciu.

„Cine achită diferența asta? Pîslaru? Bolojan? De ce nu se spune nimic de asta și ni se vorbește doar de riscul de a se ajusta și ce s-a realizat, încercând să se mute pisica pe guvernul Niculescu?”, continuă deputatul PSD.

Social-democratul susține că „Bolojan a lasat o gaura in PNRR în primele 9 luni din 2026 de 22,1 miliarde lei”.

Câciu explică faptul că „veniturile la sumele nerabursabile se înregistreaza când se fac cheltuielile din sume nerambursabile (mai puțin partea de cofinanțare) nu când se încaseaza banii de la Comisie”.

„Ce facem cu gaura?”, a conchis Adrian Câciu.