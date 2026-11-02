Reforma administrației centrale, varianta Guvernului Niculescu. Sorin Grindeanu anunță măsurile

Sorin Grindeanu, președintele PSD, anunță luni că Guvernul Niculescu lucrează la reforma administrației centrale. Comasările de instituții din subordinea ministerelor sunt pe lista urgentă a social-democraților.

Șeful PSD a dat și un prim deadline, până la care miniștrii din Guvern ar trebui să centralizeze toate propunerile de instituții care pot fi comasate.

„Astăzi la ședința Biroului Permanent Național am decis ca în două săptămâni să avem gata centralizarea tuturor propunerilor de comasări de instituții, agenții și companii ale statului”, a declarat Sorin Grindeanu, de la sediul PSD.

Ce salarii ar avea membrii din CA-uri

Președintele PSD a subliniat că reforma este esențială pentru a aduce bani la bugetul de stat. În acest sens, salariile unor membri din CA-uri ar putea să scadă, a mai anunțat liderul.

Sorin Grindeanu a lansat și un atac la adresa USR și susține că foștii miniștri ai partidului ar fi triplat salariile membrilor pe care i-au numit în Consiliile de Administrație.

„Și tot până atunci – trebuie să fie o abordare unitară asupra nivelului indemnizațiilor din Consiliile de Administrație. Propunerea mea – pe care o voi înainta și domnului prim-ministru, este ca suma maximă pentru un membru de CA să nu depășească salariul mediu pe economie. Evident – vor fi excepții legate de companiile listate la bursă”, a mai spus liderul social-democraților.

Care ministere sunt vizate de reduceri

Grindeanu a mai declarat, din postura de fost ministru al Transporturilor, că la această ramură din Guvern sunt mai multe instituții care ar putea fi comasate.

„Din experiența mea, vă spun că la Ministerul Transporturilor sunt foarte multe instituții care pot fi comasate fără probleme. Avem nevoie de această reformă reală, pentru a avea niște economii importante la buget prin care să finanțăm politicile economice și sociale pentru anul viitor”, a mai spus președintele PSD

Și Guvernul Bolojan, în perioada în care avea puteri depline, a încercat să contureze reforma administrației centrale și locale, însă liderii celor patru partide de la putere nu au reușit să ajungă la un consens privind comasările.