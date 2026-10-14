Argumentele unui lider PSD împotriva anticipatelor: „Vă împliniți singuri profeția aducerii unui partid suveranist la putere”

Radu Oprea, fost secretar de stat PSD în Guvernul Bolojan, critică dur USR pentru că au militat pentru dizolvarea Parlamentului și, implicit, organizarea alegerilor anticipate.

„Cea mai gravă distorsiune din acțiunea politică a USR este că făcând tot ce este posibil pentru a ajunge la alegeri anticipate se aliază în interese cu „dușmanul” AUR. Rezultatul alegerilor anticipate poate fi lesne intuit, conform ultimelor sondaje de opinie, AUR va fi pe primul loc în opțiunile electoratului, legitimându-l pentru a cere guvernarea”, a transmis Radu Oprea, printr-o postare pe Facebook.

Lider PSD: AUR va fi pe primul loc

Social-democratul face un prognostic și spune că AUR va ieși triumfător, dacă vor avea loc alegeri anticipate. El mai explică faptul că, dacă partidul din opoziție va fi pe primul loc la viitoarele alegeri, ar avea un loc asigurat în următorul executiv.

„Dar tot ieri, brusc, USR-iștii s-au speriat confruntați cu realitatea dezastrului pe care l-au creat. Și-au dat seama că scorul lor electoral a rămas intr-o cifră și dacă vor fi alegeri anticipate devin irelevanți in Parlament (ceea ce nu ar fi deloc rău pentru România). Ca să își disimuleze teama, răspândacul șef al USR, Cristian Seidler, spunea că scenariul alegerilor anticipatele cu posibilitatea dizolvării Parlamentului sunt o «bârfă PSD»”, a mai declarat Oprea.

Radu Oprea își critică dur foștii parteneri de guvernare

Fostul secretar de stat din executivul condus de Ilie Bolojan își critică foștii parteneri de guvernare, pe care îi și învinuiește pentru eventualele repercursiuni ale unei reașezări ale scaunelor parlamentarilor. Radu Oprea reamintește și de condamnarea pe care Dominic Fritz a primit-o pentru conflict de interese, cea care a dus la pierderea mandatului său de primar al Timișoarei. El a rămas președintele USR.

„Erau niște voinice și voinici care țipau precum ceata lui Pițigoi că ei vor alegeri anticipate. Condamnatul Dominic Fritz era prim-țipăciosul formației USR. „Ar trebui să avem alegeri anticipate” zicea Fritz aseară la un post de televiziune. USR-ul condamnatului susținea asta pe diferite voci de ceva vreme”, mai precizează social-democratul pe Facebook.

Scenariul alegerilor anticipate devine tot mai prezent în discuțiile politice, în urma a 3 desemnări de premier eșuate până în prezent. Conform unor informații apărute marți pe surse, Nicușor Dan ar urma să dizolve Parlamentul vineri, dacă, până joi, partidele politice nu aleg să susțină Guvernul Niculescu la votul de învestire de săptămâna viitoare.