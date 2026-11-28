Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Parlamentului de Comisia Specială pentru Combaterea Violenței Domestice, cu prilejul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor.

Ministrul a subliniat că violența domestică și violența împotriva femeilor reprezintă fenomene inacceptabile, care necesită o reacție fermă și coordonată din partea instituțiilor statului și a societății civile.

„Spunem nu violenței împotriva femeilor, spunem nu violenței domestice și cerem ca organele judiciare și toate instituțiile implicate să prioritizeze combaterea acestui fenomen. Violența domestică, violența împotriva femeilor este un lucru inacceptabil”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției cere măsuri concrete pentru combaterea violenței

Oficialul a reafirmat angajamentul Ministerului Justiției de a se implica în eforturile comune pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru protejarea femeilor și a persoanelor vulnerabile.

Radu Marinescu a evidențiat importanța mai multor direcții de acțiune, printre care intervenția legislativă, reacția instituțională, educația, prevenția și dezvoltarea unor politici publice responsabile.

„Prin lege, prin reacție instituțională, prin educație, prin prevenție, prin politici publice responsabile vom reuși să oprim acest fenomen nociv”, a transmis ministrul.

Acesta a precizat că Justiția nu tolerează violența împotriva persoanelor vulnerabile și nici infracțiunile comise împotriva femeilor, subliniind că autoritățile trebuie să adopte măsurile necesare pentru combaterea acestor fapte.

„Justiția nu tolerează violența împotriva persoanelor care sunt vulnerabile, nu tolerează violența împotriva femeilor, nu tolerează infracțiunile și că vom lua măsuri”, a afirmat Radu Marinescu.

Ministrul a încurajat colaborarea dintre instituțiile statului și societatea civilă, considerând că doar printr-un efort comun poate fi combătut eficient fenomenul violenței domestice.