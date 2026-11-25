Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a publicat un mesaj în care vorbește despre drepturile, siguranța și demnitatea femeilor, după ce cântăreața Parastoo Ahmadi a primit 74 de lovituri de bici pentru un concert online susținut fără hijab, într-un mesaj care ar putea fi interpretat drept o critică indirectă la adresa pedepsei aplicate de autoritățile iraniene, potrivit Times of Israel.

„Profetul Islamului a fost un campion în lupta împotriva violenței împotriva femeilor. A luptat împotriva discriminării și a restabilit demnitatea femeilor”, a scris Pezeshkian într-o postare pe platforma X.

Pezeshkian nu a făcut referire directă la cazul lui Parastoo Ahmadi

„Prosperitatea femeilor este un motiv de mândrie pentru Iranul islamic, iar astăzi toate legile și măsurile trebuie, de asemenea, să fie îndreptate către asigurarea drepturilor, siguranței și dezvoltării femeilor și bărbaților din Iranul islamic”, a adăugat președintele.

Pezeshkian nu a făcut referire directă la cazul cântăreței sau la pedeapsa corporală aplicată acesteia.

Pezeshikian este considerat un relativ moderat față de regimul islamic, față de care nu și-a exprimat niciodată opoziția.

Mesajul său e cu atât mai semnificativ cu cât vine nu doar în Ziua Internațională de Eliminare a Violenței Împotriva femeilor, ci și în prima zi a campaniei de 16 zile a ONU de eliminare a violenței de gen.

Scurt context

Parastoo Ahmadi, în vârstă de 29 de ani, a primit 74 de lovituri de bici, alături de patru membri ai echipei sale, după ce autoritățile iraniene au pus în aplicare o sentință pronunțată în legătură cu un concert publicat online în decembrie 2024, potrivit avocatului Mostafa Nili, citat de agenția de presă ISNA.

„Condamnarea la 74 de lovituri de bici impusă lui Parastoo Ahmadi și celor patru membri ai echipei de producție din spatele videoclipului concertului său a fost executată astăzi (luni)”, a declarat avocatul.

Artista a fost condamnată în iunie, împreună cu alți membri ai echipei sale, pentru publicarea spectacolului, considerat de autorități drept un conținut care încalcă normele de moralitate și decență publică.

Pe lângă pedeapsa corporală, Ahmadi și membrii echipei sale au primit interdicții de a desfășura activități artistice și muzicale și de a părăsi țara timp de doi ani, potrivit relatărilor presei internaționale.

Iranul și dictatura hijabului

Concertul a fost filmat într-un caravanserai tradițional din apropierea orașului Qom și o prezenta pe cântăreață interpretând mai multe piese în fața unui public inexistent, pe o scenă slab luminată, decorată cu un covor persan.

Ahmadi apărea fără vălul islamic obligatoriu pentru femei în spațiul public din Iran.

Cazul lui Ahmadi readuce în atenție tensiunile legate de aplicarea codului vestimentar islamic în Iran.

Tot mai multe femei iraniene au început să apară în public fără hijab, în special după protestele izbucnite în septembrie 2022, în urma morții Mahsei Amini, o tânără arestată pentru încălcarea regulilor vestimentare.

Moartea acesteia în arest a declanșat manifestații ample în țară, în timpul cărora femeile au contestat obligativitatea purtării hijabului și restricțiile impuse de autorități.