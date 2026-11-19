USR și PNL ar putea fi votate pe liste comune la următoarele alegeri. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a confirmat joi că cele două partide lucrează la o alianță care să candideze la alegerile parlamentare din 2028.

„Lucrăm spre o colaborare inclusiv o alianță electorală între USR și PNL. Suntem două partide diferite, dar în acest moment ne unește acest obiectiv să dăm României o guvernare care respectă cetățenii, care nu bagă banii în cutii de pantofi și care îmbunătățește viața oamenilor. Pentru asta o să construim acel pol reformist. Și chiar invitația este către toate forțele politice, nici măcar doar partide, ci toate forțele în societate, forțe civice, politice care își doresc o altă Românie”, a declarat Fritz, într-o vizită la filiala din Buzău a partidului său.

Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu acordat Digi24 marți, că PNL ia în calcul să facă o alianță politică pentru următoarele alegeri.

Scopul alianței electorale de dreapta

Dominic Fritz a spus joi că scopul celor două formațiuni este câștigarea unei majorități care să susțină învestirea unui Guvern de dreapta în Parlament și, astfel, întoarcerea PNL și USR la Palatul Victoria.

„E evident că pentru acest obiectiv de a guverna fără PSD și fără AUR, trebuie să dăm acestei țări o alternativă credibilă, dar și o alternativă de forță. Suntem conștienți că singuri, USR singuri sau PNL singuri, nu vom putea să dezvoltăm tracțiunea necesară pentru a oferi această alternativă”, a mai explicat liderul USR.

Cele două partide au guvernat împreună, alături de PSD, UDMR și minorități, timp de 11 luni. social-democrații s-au retras de la guvernare și au demis executivul primăvară trecută. Timp de alte șase luni, PNL și USR au rămas la Palatul Victoria în interimat, până la instalarea Guvernului Niculescu, pe 20 octombrie.

Tot atunci, PSD s-a întors la guvernare, iar executivul are acum în compoziție lideri social-democrați și independenți.