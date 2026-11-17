Întrebat despre planurile PNL în relația cu USR și despre posibilitatea unor liste comune, Bolojan a afirmat că România are nevoie de o forță politică suficient de puternică pentru a susține reformele.

„E nevoie să construim un pol de modernizare, o alternativă de centru-dreapta la această axă pe care o avem PSD-AUR”, a declarat Ilie Bolojan, marți seara, la Digi24.

Acesta a susținut că reformele majore nu pot fi realizate de o formațiune care are doar 13-15% din voturile parlamentare.

„Trebuie să venim cu o formulă politică care să însemne cu siguranță o formulă de alianță electorală care să meargă pe liste comune”, a spus Bolojan.

El a adăugat că proiectul trebuie construit în jurul unor oameni competenți, al unor proiecte solide și al unor soluții pentru România. Potrivit premierului, următorul an și jumătate va fi dedicat acestui proiect.

Demersul vine după ce Ilie Bolojan și Ludovic Orban au anunțat, la 11 noiembrie, începerea procedurilor pentru fuziunea prin absorbție a Forței Dreptei cu PNL.