Ajutor pentru încălzire în iarna 2026–2027 | Cine poate primi bani și unde se depun cererile

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă în baza unei cereri care se depune la primăria de care aparține locuința.
Potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), sprijinul se acordă persoanelor singure și familiilor care îndeplinesc condițiile de venit și nu dețin bunuri sau proprietăți care le exclud de la ajutor.
Pentru a primi ajutorul pentru încălzire, venitul mediu net lunar trebuie să fie de cel mult 1.386 de lei pe persoană, în cazul familiilor și de cel mult 2.053 de lei, în cazul persoanelor singure.
Solicitanții trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv cele privind bunurile pe care le dețin.
Suplimentul se acordă lunar, inclusiv în sezonul rece. Valoarea depinde de sursa de energie folosită, astfel:
Dacă energia electrică este singura sursă de energie folosită în locuință, suplimentul crește la 70 de lei pe lună.
Pentru electricitate, gaze naturale și energie termică, sumele se scad din factură.
Suplimentul pentru combustibili solizi sau petrolieri se acordă direct beneficiarului.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței poate acoperi integral sau parțial costurile pentru energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri.
Sprijinul se acordă pentru o singură sursă de încălzire, cea principală folosită în locuință.
Solicitanții trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere și să le depună la primăria localității în care se află locuința.
Formularele sunt disponibile la sediul primăriei și pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.
În București, acestea pot fi căutate pe site-ul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București.
Ajutorul pentru încălzire se acordă în baza unei dispoziții a primarului.
Pentru locuințele încălzite cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale sau energie electrică, sprijinul se decontează lunar furnizorului și se scade din factură.
În cazul combustibililor solizi și/sau petrolieri, suma pentru întregul sezon rece sau pentru lunile rămase din sezon, în funcție de data depunerii cererii, se plătește într-o singură tranșă, în luna decembrie.
Plata este asigurată de ANPIS prin agențiile teritoriale.