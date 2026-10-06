Prima pagină » Life-Inedit » Greșelile aparent banale cu boilerul care pot crește factura. Ce verifică mulți români prea târziu

Greșelile aparent banale cu boilerul care pot crește factura. Ce verifică mulți români prea târziu

Odată cu venirea sezonului rece, consumul de energie devine o preocupare pentru tot mai multe gospodării. Un boiler întreținut necorespunzător sau folosit ineficient poate contribui însă la creșterea consumului.
Greșelile aparent banale cu boilerul care pot crește factura. Ce verifică mulți români prea târziu
Sursa foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
06 oct. 2026, 06:46, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Unele dintre probleme sunt ușor de trecut cu vederea. Ele țin atât de întreținerea aparatului, cât și de modul în care este folosit sistemul de încălzire, scrie Blic.

Boilerul neglijat poate consuma mai mult

Una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea verificării periodice. Se recomandă explicit efectuarea anuală a reviziei, atât pentru eficiență, cât și pentru prevenirea unor defecțiuni costisitoare. Depunerile de calcar sunt un alt factor important la boilerele electrice. Acestea pot încetini transferul de căldură, ceea ce poate face încălzirea apei mai puțin eficientă. Un boiler vechi sau acoperit cu depuneri de calcar poate crește consumul de energie.

Presiunea și aerul din instalație contează

În cazul sistemelor de încălzire care folosesc boilerul împreună cu instalația termică, presiunea trebuie verificată periodic. O presiune prea mică sau prea mare poate împiedica funcționarea corectă a sistemului. Valoarea recomandată diferă în funcție de instalație și trebuie verificată în instrucțiunile aparatului.

O altă problemă frecventă apare la radiatoare. Aerul acumulat în interior poate împiedica încălzirea uniformă și poate face sistemul să funcționeze ineficient. De aceea, înaintea sezonului rece este recomandată verificarea și, dacă este necesar, aerisirea radiatoarelor.

Greșeala făcută atunci când pleci de acasă

Un alt aspect ține de programul de încălzire. Menținerea încălzirii la aceeași intensitate atunci când locuința este goală poate însemna consum inutil. Un termostat programabil poate permite ajustarea temperaturii în funcție de orele în care locuința este ocupată.

Un termostat optimizează programul de încălzire în casă. Imagine ilustrativă. Sursa foto: Pexels.

Ideea nu este oprirea completă a sistemului în orice situație, ci adaptarea funcționării la necesitățile reale ale locuinței. Și spațiul din jurul echipamentului contează. Obiectele depozitate în apropierea unui boiler sau a unei centrale pot afecta ventilarea și accesul la aparat. Zona din jurul echipamentului trebuie păstrată liberă, iar eventualele lucrări de întreținere trebuie realizate conform instrucțiunilor producătorului.

Ce înseamnă asta pentru facturile românilor

Pentru gospodăriile din România care folosesc boilere electrice, orice reducere a consumului poate avea un efect direct asupra facturii de energie. Nu există însă o economie universală care să poată fi atribuită fiecărei greșeli. Consumul depinde de tipul boilerului, volumul rezervorului, temperatura setată, cantitatea de apă folosită și starea instalației.

De aceea, cele mai importante lucruri sunt întreținerea periodică și verificarea funcționării sistemului înainte de perioada în care este solicitat cel mai mult. În cazul unei instalații cu probleme, intervențiile asupra componentelor tehnice ar trebui făcute de personal calificat, nu prin modificări improvizate.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Putea să fie adversarul României în Liga Națiunilor, dar a ales viața de nomad » A vizitat deja 130 de țări: de la Siria, la misterioasa Socotra
GSP.ro
Luca Niculescu, primele declarații după ce a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CSID
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor