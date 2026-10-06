Greșelile aparent banale cu boilerul care pot crește factura. Ce verifică mulți români prea târziu

Unele dintre probleme sunt ușor de trecut cu vederea. Ele țin atât de întreținerea aparatului, cât și de modul în care este folosit sistemul de încălzire, scrie Blic.

Boilerul neglijat poate consuma mai mult

Una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea verificării periodice. Se recomandă explicit efectuarea anuală a reviziei, atât pentru eficiență, cât și pentru prevenirea unor defecțiuni costisitoare. Depunerile de calcar sunt un alt factor important la boilerele electrice. Acestea pot încetini transferul de căldură, ceea ce poate face încălzirea apei mai puțin eficientă. Un boiler vechi sau acoperit cu depuneri de calcar poate crește consumul de energie.

Presiunea și aerul din instalație contează

În cazul sistemelor de încălzire care folosesc boilerul împreună cu instalația termică, presiunea trebuie verificată periodic. O presiune prea mică sau prea mare poate împiedica funcționarea corectă a sistemului. Valoarea recomandată diferă în funcție de instalație și trebuie verificată în instrucțiunile aparatului.

O altă problemă frecventă apare la radiatoare. Aerul acumulat în interior poate împiedica încălzirea uniformă și poate face sistemul să funcționeze ineficient. De aceea, înaintea sezonului rece este recomandată verificarea și, dacă este necesar, aerisirea radiatoarelor.

Greșeala făcută atunci când pleci de acasă

Un alt aspect ține de programul de încălzire. Menținerea încălzirii la aceeași intensitate atunci când locuința este goală poate însemna consum inutil. Un termostat programabil poate permite ajustarea temperaturii în funcție de orele în care locuința este ocupată.

Ideea nu este oprirea completă a sistemului în orice situație, ci adaptarea funcționării la necesitățile reale ale locuinței. Și spațiul din jurul echipamentului contează. Obiectele depozitate în apropierea unui boiler sau a unei centrale pot afecta ventilarea și accesul la aparat. Zona din jurul echipamentului trebuie păstrată liberă, iar eventualele lucrări de întreținere trebuie realizate conform instrucțiunilor producătorului.

Ce înseamnă asta pentru facturile românilor

Pentru gospodăriile din România care folosesc boilere electrice, orice reducere a consumului poate avea un efect direct asupra facturii de energie. Nu există însă o economie universală care să poată fi atribuită fiecărei greșeli. Consumul depinde de tipul boilerului, volumul rezervorului, temperatura setată, cantitatea de apă folosită și starea instalației.

De aceea, cele mai importante lucruri sunt întreținerea periodică și verificarea funcționării sistemului înainte de perioada în care este solicitat cel mai mult. În cazul unei instalații cu probleme, intervențiile asupra componentelor tehnice ar trebui făcute de personal calificat, nu prin modificări improvizate.