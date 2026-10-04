Ce legătură au magneții de frigider cu factura la curent. Răspunsul e surprinzător

Magneții de pe ușa frigiderului îți pot majora factura la curent, dar nu pentru că ar consuma energie. Problema apare atunci când împiedică ușa să se închidă bine.

Mulți cred că magneții au legătură cu motorul sau cu componentele electronice ale frigiderului. Este un mit vechi, potrivit Blic.

Magneții nu consumă curent. Compresorul pornește și se oprește în funcție de temperatură, reglată de senzori și de termostat. Consumul depinde de izolație, de schimbul de căldură și de cât de des deschizi ușa.

Unde apare problema

Magneții mici, decorativi, nu afectează compresorul și nici garnitura de cauciuc a ușii. Problema apare când obiectele lipite pe ușă împiedică închiderea completă.

Magneții groși, suvenirurile mari sau tablele magnetice puse chiar pe marginea ușii pot lăsa garnitura deschisă. Aerul cald intră, umiditatea crește, iar compresorul lucrează mai mult. În congelator se poate forma mai multă gheață.

Și obiceiul de a folosi ușa frigiderului ca panou pentru notițe sau meniuri contează. O deschizi mai des, intră mai mult aer cald și se consumă mai mult curent.

Testul cu foaia de hârtie

Poți verifica în mai puțin de un minut dacă ușa se închide bine. Pune o foaie A4 între garnitură și cadru, închide ușa și încearcă să scoți foaia.

Dacă hârtia iese ușor, garnitura nu se închide complet acolo.

Semnele că frigiderul pierde frig sunt condensul, gheața multă în congelator și compresorul care merge mult timp. De cele mai multe ori, problema se rezolvă dacă muți magneții mari de pe marginea ușii sau reglezi garnitura.