Continuă războiul declarațiilor dintre Pîslaru și Manole. Ministrul Muncii: „Am să vă demonstrez cât de mincinos sunteți!”

Ministrul Muncii a lansat un atac dur la adresa lui Dragoș Pîslaru, în contextul controversei privind raportarea persoanelor cu dizabilități care au părăsit instituțiile rezidențiale, inclusiv al informațiilor referitoare la persoanele decedate.

„Domnule Pîslaru, am să vă demonstrez cât de mincinos sunteți!”, și-a început Florin Manole mesajul.

Acesta susține că responsabilitatea pentru raportarea persoanelor decedate aparținea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene și conducerii Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPD).

Potrivit lui Manole, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) aveau termen până la 10 iulie 2026 pentru transmiterea datelor centralizate la nivel județean, în baza unei adrese din 25 iunie.

Ministrul afirmă că acest termen a expirat la două zile după demiterea Alexandrei Zară, astfel că responsabilitatea verificării și centralizării finale a informațiilor nu îi mai revenea acesteia.



Documentele invocate de ministrul Muncii și raportarea celor 3.976 de persoane

Pentru a-și susține afirmațiile, Florin Manole prezintă o cronologie a corespondenței dintre Ministerul Muncii, ANPD, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Comisia Europeană.

Conform acesteia, la 15 iulie, Ministerul Muncii a transmis ANPD modelul de tabel necesar centralizării finale.

Ulterior, pe 12 octombrie, la ora 16:27, ANPD ar fi transmis ministerului tabelul centralizator cu 3.976 de persoane raportate ca dezinstituționalizate. Documentul ar fi fost redirecționat către MIPE și Comisia Europeană în aceeași zi, la ora 16:56.

Manole precizează că, pe 22 octombrie, Comisia Europeană a solicitat revizuirea tabelului, semnalând inclusiv existența unor mențiuni privind lipsa informațiilor justificative.

Manole invocă raportul oficial al ANPD

Ministrul Muncii face trimitere și la raportul de sinteză privind dezinstituționalizarea, publicat pe site-ul ANPD și semnat, potrivit acestuia, de Ana Rădulescu.

Documentul menționează că numărul persoanelor eligibile centralizate este de 3.976, cifră considerată în raport suficientă pentru declararea îndeplinirii țintei de 4.000 de persoane dezinstituționalizate în perioada 2021 – 31 august 2026.

„Doar acestea sunt dovezile clare care demonstrează cine spune adevărul și cine minte”, își încheie Florin Manole mesajul.



Dragoș Pîslaru: „Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”

La rândul său, fostul ministru Dragoș Pîslaru, a lansat marți un atac dur la adresa lui Florin Manole, respingând acuzațiile privind includerea persoanelor decedate în raportările transmise Comisiei Europene.

„Sunt absolut uluit de tupeul domnului ministru Florin Manole. În disperarea de a lansa un atac politic, a reușit o performanță rară: a demonstrat public incompetența propriului partid”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Acesta susține că lista care conținea persoane decedate provenea din raportarea de la 30 iunie, întocmită sub conducerea Alexandrei Zară, fosta președintă a autorității responsabile de protecția persoanelor cu dizabilități, pe care o acuză de management defectuos.

„Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”, afirmă Pîslaru, precizând că, după înlocuirea Alexandrei Zară cu Ana Rădulescu, datele au fost reverificate, iar raportarea de la 31 august a inclus 3.976 de persoane eligibile, fără cazurile de deces identificate anterior.

Pîslaru mai susține că nu a semnat și nu a transmis personal nicio raportare către Comisia Europeană în cele cinci luni în care a exercitat interimar portofoliul Muncii, această responsabilitate revenind direcției de specialitate din minister.