Prima pagină » Politic » Dominic Fritz sare în apărarea românilor din Germania. Replica pentru șefa AfD, Alice Weidel

Dominic Fritz sare în apărarea românilor din Germania. Replica pentru șefa AfD, Alice Weidel

Dominic Fritz i-a răspuns în limba germană liderului partidului de extremă dreapta AfD, Alice Weidel, după ce aceasta i-a acuzat pe români că „jefuiesc sistemul social german”. Președintele USR afirmă că sute de mii de români muncesc cinstit în Germania și contribuie la sistemul de asigurări sociale.
Dominic Fritz sare în apărarea românilor din Germania. Replica pentru șefa AfD, Alice Weidel
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
03 nov. 2026, 15:14, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dominic Fritz a anunțat marți pe rețelele de socializare că i-a răspuns în germană lui Alice Weidel, președinta AfD, „un AUR al Germaniei, care s-a trezit să acuze românii că «jefuiesc sistemul social german»”.

„În Germania sunt sute de mii de români care lucrează cinstit și contribuie din greu la fondul de asigurări sociale al Germaniei”, a transmis liderul USR.

El spune că mesajul e și pentru „așa-zișii suveraniști de la AUR”: „Ăștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați și pupați în fund”.

„Eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România și Europa e pe bune”, a adăugat liderul USR, îndemnând românii din Germania să distribuie videoclipul.

Alice Weidel a lansat un atac direct la migranții din România.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, îngrijire medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au multiplicat de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. O cotitură în politica de migrație este posibilă doar cu AfD!”, a scris Weidel pe X, potrivit G4Media.

Alice Weidel e candidata AfD la postul de cancelar federal.

Comunitatea românească din Germania numără circa 900.000 de persoane, potrivbit estimărilor neoficiale. Cei mai mulți dintre aceștia lucrează în industrie, agricultură, dar și în sectorul serviciilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
Dragoș Pîslaru îl acuză pe Florin Manole că manipulează datele din PNRR: „Morții au fost scoși de noi, după ce PSD i-a băgat în liste”
Gandul
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și..
Cancan
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport
A0 Nord se deschide miercuri, 4 noiembrie 2026: legătură directă pe autostradă între A3 București - Ploiești și A2 București - Constanța
Libertatea
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
CSID
Auchan vinde un compresor auto portabil la jumătate de preț (99 lei): Mult sub oferta eMAG!
Promotor