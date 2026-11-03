Dominic Fritz sare în apărarea românilor din Germania. Replica pentru șefa AfD, Alice Weidel

Dominic Fritz a anunțat marți pe rețelele de socializare că i-a răspuns în germană lui Alice Weidel, președinta AfD, „un AUR al Germaniei, care s-a trezit să acuze românii că «jefuiesc sistemul social german»”.

„În Germania sunt sute de mii de români care lucrează cinstit și contribuie din greu la fondul de asigurări sociale al Germaniei”, a transmis liderul USR.

El spune că mesajul e și pentru „așa-zișii suveraniști de la AUR”: „Ăștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați și pupați în fund”.

„Eu nu voi tăcea, pentru că iubirea mea pentru România și Europa e pe bune”, a adăugat liderul USR, îndemnând românii din Germania să distribuie videoclipul.

Alice Weidel a lansat un atac direct la migranții din România.

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, îngrijire medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au multiplicat de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. O cotitură în politica de migrație este posibilă doar cu AfD!”, a scris Weidel pe X, potrivit G4Media.

Alice Weidel e candidata AfD la postul de cancelar federal.

Comunitatea românească din Germania numără circa 900.000 de persoane, potrivbit estimărilor neoficiale. Cei mai mulți dintre aceștia lucrează în industrie, agricultură, dar și în sectorul serviciilor.