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Nicușor Dan, reacția după accidentul tragic din Bulgaria: Cele mai sincere condoleanțe. România este alături de Bulgaria și de poporul său în acest moment dificil

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți un mesaj de condoleanțe autorităților și poporului bulgar, după ce 12 persoane și-au pierdut viața într-un accident rutier petrecut pe autostrada Trakia din Bulgaria, în apropierea orașului Yambol.
Nicușor Dan, reacția după accidentul tragic din Bulgaria: Cele mai sincere condoleanțe. România este alături de Bulgaria și de poporul său în acest moment dificil
Administrația Prezidențială
Radu Mocanu
10 nov. 2026, 14:43, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, a exprimat solidaritatea țării noastre cu statul vecin și a adresat condoleanțe familiilor îndoliate. 

„Am aflat cu mare tristețe despre tragicul accident rutier din Bulgaria, din apropiere de Yambol, care a curmat multe vieți și a lăsat în urmă numeroși răniți. Transmit sincere condoleanțe familiilor și celor apropiați victimelor și doresc o recuperară ușoară tuturor celor răniți. Am fost informat că printre răniți se numără și un cetățean român, care beneficiază de îngrijiri medicale. România este alături de Bulgaria și de poporul bulgar în aceste momente dificile”, a transmis șeful statului, printr-un mesaj publicat pe X. 

Accidentele s-au produs în sud-estul Bulgariei, pe autostrada care leagă Sofia de Burgas, în zona cuprinsă între nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile.

Peste 50 de autoturisme și camioane au fost implicate în coliziuni, pe fondul unei ceți extrem de dense, care a redus drastic vizibilitatea.  Agenția BTA transmite că bilanțul victimelor a ajuns la 12 morți. 

„Printre răniți se află și un cetățean român, care beneficiază în prezent de îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să ofere asistență”, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu.  

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