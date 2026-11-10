Peiu, după refuzul autorizării manifestației din Parcul Izvor: „Poți să oprești un popor întreg să-și exprime nemulțumirea?”

Reprezentantul formațiunii a vorbit despre autorizarea manifestației și a contestat avertismentele privind riscul unor incidente violente.

Peiu: AUR susține manifestația, dar nu a solicitat autorizarea

Întrebat dacă a fost depusă o nouă cerere pentru autorizarea manifestației care ar urma să aibă loc sâmbătă, după refuzul inițial al autorităților, Petrișor Peiu a precizat că demersul aparține susținătorilor lui Călin Georgescu, nu partidului.

„Sunt persoanele fizice, susținători ai domnului Georgescu care au cerut această autorizare”, a declarat Peiu.

Acesta a explicat că AUR sprijină manifestația și participarea propriilor susținători care vor să ajungă la București.

Întrebat care este obiectivul manifestației, reprezentantul AUR a răspuns:

„Pentru asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale pentru toți cetățenii României, inclusiv pentru domnul Georgescu.”

„În România nu există vinovății colective, ci doar individuale”

În legătură cu avertismentele autorităților privind posibile violențe, Peiu a susținut că persoanele care ar fi lansat îndemnuri la acte violente trebuie investigate individual.

„În România nu există vinovății colective, ci doar individuale. Așa este codul penal, așa e legea europeană. Deci cine face o infracțiune răspunde în nume personal. Nu există răspunderi colective”, a declarat acesta.

Întrebat dacă susținătorii vor participa la manifestație chiar și în lipsa unei autorizații, Peiu a evitat un răspuns explicit, invocând dreptul cetățenilor de a-și exprima nemulțumirile.

„Păi poate cineva să-mi zică ceva dacă mă duc să mă plimb în parc? Poți să oprești un popor întreg să-și exprime nemulțumirea, frustrarea? Sau mă rog, jumătate din popor, nu știu cât arată sondajul.”

Reprezentantul AUR a susținut că manifestațiile la care a participat formațiunea au fost pașnice și a dat asigurări în privința comportamentului propriilor membri.

„Întotdeauna noi am organizat manifestări pașnice la care ordinea a fost asigurată foarte bine. Pentru cei pe care îi aducem noi membri și simbatizani, va fi asigurată ordinea și disciplina în condiții optime.”

Peiu respinge scenariul participării organizate a suporterilor polonezi

Petrișor Peiu a fost întrebat și despre posibilitatea ca suporteri polonezi, aflați în București pentru un meci de fotbal, să participe la protest.

Acesta a respins ideea unei mobilizări a suporterilor străini pentru o manifestație cu miză politică internă.

„Una este să meargă un lider politic, știu eu, să țină un discurs undeva. Asta da, se poate întâmpla, dar altceva este să aduci mase mari de oameni care vin pentru un meci de fotbal”, a declarat Peiu.

Referitor la eventuala prezență a unor reprezentanți ai partidului german AfD, acesta a precizat că nu este implicat în organizarea evenimentelor și că nu știe cine ar urma să participe.

Declarațiile vin în contextul controverselor privind autorizarea manifestației din Parcul Izvor și al avertismentelor referitoare la posibile incidente în timpul acesteia.