Cine sunt Sorina Matei și Răzvan Dincă, cei care vor conduce TVR și Radioul Public

Parlamentul a reluat procedura de numire a conducerilor Televiziunii Române și Radioului Public, după ce Curtea Constituțională a anulat, în aprilie 2026, hotărârile anterioare privind componența Consiliilor de Administrație. Două nume au fost în centrul negocierilor politice: Sorina Matei, propusă pentru TVR, și Răzvan Ioan Dincă, susținut pentru Radio România.

Sorina Matei a beneficiat de sprijinul AUR, în timp ce Răzvan Dincă a fost susținut de PSD.

Cei doi au fost numiți în septembrie în funcții interimare, pentru o perioadă de 60 de zile.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei este jurnalistă și are o experiență de aproape trei decenii în presa românească. Și-a început cariera în 1997, la publicația „Jurnalul Național”, iar din 2003 a trecut în televiziune.

De-a lungul timpului, a lucrat la Antena 1, Antena 3, B1 TV, România TV, Digi24, Aleph News și Mediafax. A activat în special în domeniile politic și justiție, fiind reporter și coordonator al secției Politic.

Unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale a fost activitatea de jurnalist acreditat la Palatul Cotroceni, unde a relatat timp de aproximativ 12 ani, în timpul mandatelor prezidențiale ale lui Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Băsescu.

În octombrie 2025, Sorina Matei s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax.

În septembrie 2026, a fost numită director general interimar al Televiziunii Române, la propunerea AUR.

Într-o declarație publică despre perspectiva conducerii televiziunii publice, jurnalista a afirmat că își dorește să pună accentul pe jurnalism și pe un conținut echidistant și echilibrat.

Cine este Răzvan Ioan Dincă

Răzvan Ioan Dincă este regizor, producător de spectacole muzicale și manager cultural, cu experiență în conducerea unor instituții importante din domeniul artistic.

Și-a început activitatea de manager cultural în 2002, la Teatrul „George Ciprian” din Buzău, pe care l-a condus până în 2006.

Ulterior, a ocupat funcția de director general al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” din București, în perioada 2006-2012. Între 2012 și 2015 a fost director și producător general al Operei Naționale București.

În perioada 2021-2025, Răzvan Dincă a condus Societatea Română de Radiodifuziune, în funcția de președinte-director general. În septembrie 2026, a revenit la conducerea instituției, de această dată ca director general interimar, fiind susținut de PSD.

Pe lângă activitatea managerială, este implicat în producția și regia unor spectacole de teatru și musical. Printre producțiile la care a lucrat se numără „Mamma Mia!”, „My Fair Lady”, „Fantoma de la Operă” și „Shrek, Musicalul”. Este și autorul a două volume de poezie.

Cum au ajuns cei doi în funcțiile interimare

Numirile Sorinei Matei și ale lui Răzvan Dincă au venit după ce Curtea Constituțională a admis sesizările AUR privind modul în care Parlamentul repartizase locurile din Consiliile de Administrație ale TVR și Radioului Public.

În urma deciziei CCR din 29 aprilie 2026, procedura anterioară de numire a conducerilor celor două instituții a fost anulată. În septembrie, Parlamentul a desemnat conduceri interimare, pentru 60 de zile.

Deputații și senatorii s-au reunit marți, 10 noiembrie, în ședință comună pentru desemnarea noilor membri ai Consiliilor de Administrație. După această etapă, din rândul membrilor consiliilor urmează să fie desemnați președinții-directori generali ai celor două instituții.

Numirile sunt urmărite și prin prisma susținerii politice de care beneficiază cei doi candidați: AUR pentru Sorina Matei, la TVR, și PSD pentru Răzvan Dincă, la Radio România.

Separat, numirea Sorinei Matei în funcția de director general interimar al TVR a fost contestată de PNL și USR la Curtea Constituțională, care urmează să analizeze sesizarea pe 18 noiembrie 2026.