Ziua marilor numiri în Parlament. Sorina Matei rămâne în fruntea TVR, iar Răzvan Dincă va conduce Radioul Public

UPDATE 16:57: Aleșii au decis. Rezultatul votului: Sorina Matei și Răzvan Dincă preiau șefia TVR și, respectiv, conducerea Radioului Public

Sorina Matei rămâne în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Televiziunii Române, însă, de acum, cu puteri depline. Șefei TVR i-au fost acordate 239 voturi „pentru” și 78 „împotrivă”.

Răzvan Dincă a fost numit de Parlament în fruntea Radiolui Public. El a primit 252 voturi „pentru”, în timp ce 65 de parlamentari au votat „împotrivă”.

UPDATE 15:53: Comisiile de audieri au dat avize favorabile candidaților la șefiile TVR și a Radioului Public

Răzvan Dincă, propus de PSD pentru a prelua șefia Radioului Public, a primit un aviz favorabil de la comisia de audiere. El a trecut de întrebările aleșilor cu 19 voturi „pentru”, șase abțineri, însă niciun vot „împotrivă”.

De cealaltă parte, Sorina Matei, propunerea AUR pentru a rămâne în funcție la vârful Televiziunii Române, a primit și ea un aviz favorabil. 18 voturi „pentru”, șase „împotrivă” și trei abțineri i-au fost acordate candidatei, în comisia de audiere.

UPDATE 14:30: După validarea consiliilor de administrație, urmează votul pentru șefii TVR și Radioului Public

Parlamentul a aprobat noile consilii de administrație ale TVR și Radioului Public, cu 368, respectiv 360 de voturi favorabile.

Următoarea etapă este desemnarea președinților-directori generali ai celor două instituții. Sorina Matei, susținută de AUR, este propusă pentru conducerea TVR, în timp ce Răzvan Dincă, susținut de PSD, este propus pentru conducerea Radioului Public.

Numirile definitive trebuie validate de plenul reunit al Parlamentului, după parcurgerea procedurilor legale.

UPDATE – Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radioului Public. Majorități largi pentru ambele liste

Plenul reunit al Parlamentului a aprobat marți, 10 noiembrie, componența noilor consilii de administrație ale Televiziunii Române (TVR) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR), prin vot secret cu bile.

Lista pentru TVR a fost aprobată cu 368 de voturi „pentru” și 12 „împotrivă”, din 380 de voturi valabil exprimate. La ședință au fost prezenți 383 dintre cei 464 de parlamentari.

Lista pentru Radioul Public a primit 360 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, din 375 de voturi valabil exprimate.

UPDATE – Schimbări și la comisia parlamentară de control al SRI. Candidatul PNL, respins la vot

Parlamentul a votat marți și modificarea componenței Comisiei comune pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI.

Florin-Claudiu Roman (PNL) a fost respins, după ce a obținut 151 de voturi „pentru” și 228 „împotrivă”.

În schimb, Simona-Elena Macovei (AUR) a fost validată, cu 360 de voturi „pentru” și 19 „împotrivă”.

UPDATE 13:00: A început votul pentru numirile la conducerea TVR și a Radioului Public

Senatori și deputații au început votul pentru Consiliul de Administrație al Televiziunii Române și pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Votul se va desfășura cu bile.

În paralel, aleșii îți vor exprima și opțiunea pentru modificarea componenței și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului. Votul se va desfășura cu buletine de vot.

UPDATE 12:50: AUR, gata să voteze alături de PNL și USR căderea Guvernului Luca Niculescu-PSD. Peiu: „Fără nicio problemă”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți, în plenul Parlamentului, că formațiunea sa este pregătită să voteze o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu, inclusiv dacă aceasta ar fi inițiată de PNL sau USR.

„La prima moțiune de cenzură pe care o veți iniția împotriva Guvernului, vom vota alături de dumneavoastră. Fără nicio problemă”, a declarat Peiu, respingând acuzațiile privind existența unei majorități PSD–AUR.

Declarația vine în contextul în care PNL are un acord politic cu premierul Luca Niculescu, prin care liberalii s-au angajat să nu inițieze și să nu voteze o moțiune de cenzură până la 1 martie 2027, cu excepția situației în care sunt încălcate angajamentele asumate de șeful Executivului.

UPDATE 12:40: A fost numită conducerea interimară a Curții de Conturi

Parlamentul l-a desemnat marți, 10 noiembrie, pe Sorin Lazăr, fost deputat PSD, să exercite atribuțiile de președinte al Curții de Conturi, până la numirea unui nou titular. Hotărârea a fost adoptată cu 248 de voturi „pentru”, 54 „împotrivă” și 48 de abțineri.

După anunțarea rezultatului votului, reprezentanții PNL și USR au criticat colaborarea dintre PSD și AUR, susținând că cele două formațiuni își oferă reciproc sprijin pentru numirile în instituțiile statului.

Deputatul USR Adrian Echert a afirmat că PSD are nevoie de voturile partidelor care au susținut învestirea Guvernului pentru formarea Executivului, dar că pentru alte decizii importante poate apela la AUR.

La rândul său, senatoarea PNL Maria-Gabriela Horga a acuzat PSD și AUR că au colaborat pentru desemnarea unui nou conducător interimar al Curții de Conturi, în locul declanșării procedurilor pentru numirea unui președinte cu mandat deplin.

„Am văzut astăzi din nou cum alianța PSD–AUR merge înainte. Cum alianța PSD–AUR a mai capturat încă o instituție a statului”, a declarat Horga.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului are nouă puncte pe ordinea de zi, potrivit programului oficial publicat de Senat.

Una dintre principalele decizii vizează conducerile Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR), instituții care funcționează în prezent cu conduceri interimare.

Parlamentarii urmează să voteze desemnarea unor membri ai consiliilor de administrație ale celor două instituții, după parcurgerea procedurilor de audiere și avizare în comisiile parlamentare de specialitate.

Parlamentul decide conducerea TVR și a Radioului Public

Mandatele interimare ale Sorinei Matei, la conducerea Televiziunii Române, și Răzvan Dincă, la conducerea Radioului Public, urmează să expire săptămâna viitoare.

Cei doi au preluat conducerea interimară a instituțiilor în luna septembrie.

Numirile în consiliile de administrație ale TVR și Radioului Public se vor face prin vot secret cu bile.

Sorina Matei beneficiază de susținerea AUR pentru a continua la conducerea Televiziunii Române, în timp ce PSD îl susține pe Răzvan Dincă pentru conducerea Radioului Public.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că numirile din cele două instituții fac obiectul unei înțelegeri politice. Întrebat dacă votul ar putea reprezenta un test pentru o anumită majoritate parlamentară, Peiu a răspuns: „Este o înțelegere între partide”.

Cine sunt candidații pentru Consiliul de Administrație al TVR

Pentru Consiliul de Administrație al Televiziunii Române au fost depuse nouă candidaturi din partea formațiunilor parlamentare.

USR îl propune pe Gabriel Barbu, în timp ce AUR are doi candidați: Sorina Matei, actualul director general interimar al TVR, și Maria Muntean.

PNL îi susține pe Radu Carp și Cristina Ancuța Pocora, iar PSD le-a nominalizat pe Loredana Corchiș și Amalia Nicoleta Matei.

UDMR a propus-o pe Aliz Timea Anderco, în timp ce S.O.S. România îl susține pe Marius Loredan Popa.

Lista completă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al TVR:

Gabriel Barbu – USR

Sorina Matei – AUR

Maria Muntean – AUR

Aliz Timea Anderco – UDMR

Radu Carp – PNL

Cristina Ancuța Pocora – PNL

Marius Loredan Popa – S.O.S. România

Loredana Corchiș – PSD

Amalia Nicoleta Matei – PSD

Cine sunt candidații pentru Consiliul de Administrație al Radioului Public

Pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune au fost depuse tot nouă candidaturi.

PSD îi propune pe Răzvan Ioan Dincă, actualul director general interimar al Radioului Public, Radu Bogdan Herjeu și Ruxandra Ileana Săraru.

AUR i-a nominalizat pe Maria Țoghină și Sorin Bejan, în timp ce PNL o susține pe Diana Ștefana Baciuna, fost secretar de stat în Ministerul Culturii.

USR a propus-o pe Alexandra Coliban, UDMR pe Annamaria Bodoczi, iar S.O.S. România pe Adrian Naidin.

Lista completă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Radioului Public:

Alexandra Coliban – USR

Maria Țoghină – AUR

Sorin Bejan – AUR

Annamaria Bodoczi – UDMR

Diana Ștefana Baciuna – PNL

Adrian Naidin – S.O.S. România

Răzvan Ioan Dincă – PSD

Radu Bogdan Herjeu – PSD

Ruxandra Ileana Săraru – PSD

Curtea de Conturi ar putea primi un nou președinte interimar

Un alt punct important al ședinței îl reprezintă desemnarea unui consilier de conturi care să exercite temporar atribuțiile președintelui Curții de Conturi a României.

Birourile permanente reunite au solicitat comisiilor de buget ale celor două Camere să pregătească proiectul de hotărâre necesar pentru această desemnare.

Comisiile pentru buget și finanțe ale Senatului și Camerei Deputaților au programată marți, de la ora 11:00, o ședință comună dedicată acestui subiect.

Persoana desemnată va exercita atribuțiile președintelui Curții de Conturi până la numirea unui nou titular al funcției.

Curtea de Conturi este instituția supremă de audit public extern din România, având atribuții de verificare a modului în care sunt administrate și utilizate resursele financiare ale statului și ale sectorului public.

Schimbări la comisia parlamentară care controlează SRI

Pe agenda ședinței comune figurează și un proiect de hotărâre pentru modificarea componenței și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Potrivit ordinii de zi, modificările vor fi supuse unui vot secret cu buletine de vot.

Subiectul a fost discutat anterior în Birourile permanente reunite, inclusiv în contextul unei solicitări formulate de grupul parlamentar S.O.S. România privind schimbarea componenței comisiei.

Comisia de control al SRI are rolul de a exercita controlul parlamentar asupra activității serviciului de informații, în limitele stabilite de legislația în vigoare.

Alte modificări în comisiile parlamentare și delegațiile internaționale

Parlamentarii vor mai analiza proiecte de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei speciale pentru combaterea traficului de persoane și a Comisiei speciale „România fără violență domestică”.

De asemenea, pe ordinea de zi se află modificări privind reprezentarea Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO și la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Un alt proiect vizează componența și conducerea Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.