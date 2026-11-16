Doi jandarmi, condamnați după ce au bătut un copil de 15 ani și un alt bărbat. Agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere

Potrivit hotărârii instanței, incidentul a avut loc în seara zilei de 13 martie 2025, în jurul orei 20.05, după ce un apel la 112 a semnalat un conflict între mai multe persoane. Echipajul de jandarmerie s-a deplasat la fața locului, iar doi dintre militari au intrat în curtea unei locuințe, unde se refugiaseră mai mulți copii și adolescenți.

Bătuți deși nu au opus rezistență

Potrivit documentelor analizate de MEDIAFAX, în momentul intervenției, una dintre victime, un bărbat, se afla pe treptele casei, cu mâinile ridicate, în timp ce adolescentul de 15 ani era sprijinit de balustrada scării și încerca să intre în locuință.

Conform judecătorilor, unul dintre jandarmi l-a prins pe minor și l-a împins până la baza scării, unde acesta a fost pus la pământ de celălalt militar. Adolescentul a rămas ghemuit la sol, fără să opună rezistență.

În loc să se limiteze la imobilizarea persoanelor, cei doi jandarmi au recurs la violență. Unul dintre militari a lovit cu piciorul bărbatul aflat deja la pământ, iar celălalt l-a lovit cu brațul și apoi, în mod repetat, cu picioarele, în zona capului și a trunchiului. Ulterior, primul jandarm s-a întors și l-a lovit și pe adolescent cu picioarele, în zona abdomenului și a toracelui.

Violențele s-au oprit după ce un polițist le-a atras atenția asupra camerelor video

Un polițist ajuns la fața locului a observat sistemul de supraveghere montat în curte și i-a atenționat pe jandarmi cu privire la existența acestuia. Abia atunci cei doi au încetat să mai lovească victimele.

Înregistrările video au avut un rol important în stabilirea situației de fapt. Deși unul dintre inculpați a contestat valoarea probatorie a imaginilor, instanța a respins argumentele apărării, arătând că înregistrările surprind suficient de clar succesiunea evenimentelor și sunt confirmate de declarațiile victimelor, ale martorilor și de documentele medico-legale.

În urma agresiunii, bărbatul a suferit o plagă la nivelul sprâncenei drepte și fracturi ale coastelor VII și VIII de pe partea stângă, leziunile necesitând 35-40 de zile de îngrijiri medicale. Minorul a suferit, la rândul său, leziuni și suferințe fizice.

Ce pedepse au primit cei doi jandarmi

Prin sentința penală pronunțată la 15 octombrie 2026, instanța a stabilit pentru jandarmul cu gradul de sergent major o pedeapsă rezultantă de un an și două luni de închisoare, pentru cele două infracțiuni de purtare abuzivă. Judecătorii au dispus însă amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani. Acesta va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și să participe la un program de reintegrare socială.

Cel de-al doilea inculpat, fost plutonier adjutant șef și șef al echipajului de intervenție, a primit o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pe o perioadă de trei ani. Acesta trebuie să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității și să frecventeze un program de reintegrare socială.

Instanța a apreciat că violențele comise de fostul șef al echipajului au avut o intensitate mai mare, fiind aplicate în mod repetat lovituri la nivelul capului și al trunchiului victimei. Judecătorii au subliniat că experiența profesională și funcția de conducere pe care acesta le avea îi impuneau să asigure desfășurarea legală a intervenției și să prevină orice exces din partea subordonaților.

În motivarea sentinței, instanța a arătat că loviturile nu au servit niciunui scop legitim al intervenției, întrucât victimele fuseseră deja imobilizate și nu opuneau rezistență. Mai mult, judecătorii au considerat că gravitatea faptelor este sporită de faptul că violențele au fost comise de persoane chemate să asigure ordinea publică și protecția cetățenilor.

Despăgubiri de 32.000 de lei pentru victime

Pe lângă pedepsele stabilite, instanța a admis în parte acțiunile civile formulate de cele două victime.

Astfel, jandarmul cu grad de sergent major a fost obligat să îi plătească minorului suma de 2.000 de lei, cu titlu de daune morale.

Pentru bărbatul agresat, cei doi inculpați trebuie să achite, în solidar, suma de 30.000 de lei, tot cu titlu de daune morale.

Sentința a fost pronunțată la 15 octombrie 2026. Ulterior pronunțării sentinței, Tribunalul Militar București a emis, la 28 octombrie 2026, o încheiere prin care a înlăturat o omisiune vădită din cuprinsul hotărârii penale din 15 octombrie. Corectarea vizează cheltuielile judiciare reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru unul dintre inculpați, Cristian Gabriel Bejan (plt.adj. sef. (rez)). Instanța a stabilit că suma va fi avansată din fondurile Ministerului Justiției către Baroul București și va rămâne în sarcina statului.

Între timp, sentința a fost atacată cu apel de cele două părți civile, Memet Bujila, reprezentat legal de Memet Bahara, și Memet Ibram. Cei doi jandarmi – Cristian Gabriel Bejan (plt.adj. sef. (rez)) și Iulian Timofte (sg. maj) figurează în dosarul de apel în calitate de intimați-inculpați. Cauza urmează să fie judecată de Curtea Militară de Apel București, termenul fiind stabilit pentru 2 decembrie 2026.