Filipe Coelho, după victoria Universității Craiova cu Egnatia în Conference League: „Sunt foarte mândru de jucătorii mei”. Ce spune despre șansele de calificare în „primăvara europeană”

„Sunt foarte mândru de jucătorii mei. Vreau să le mulțumesc suporterilor noștri pentru că au venit să ne susțină. Ora 22:00 nu este una ușoară pentru un meci, iar ei au fost alături de noi. Cred că am făcut un meci foarte bun”, a declarat antrenorul Filipe Coelho, vineri, la conferința de presă organizată după partidă. Aproximativ 14.500 de spectatori au fost prezenți la meci, în condițiile în care întâlnirea a început la ora 22:00.

Întrebat dacă, având șapte puncte și ocupând locul al optulea în Conference League, Universitatea Craiova poate începe să se gândească la calificarea în „primăvara europeană”, Coelho a spus că atenția echipei este îndreptată exclusiv spre următoarea partidă.

„Trebuie să fim mândri, dar acum trebuie să uităm de Conference League. Avem un meci important împotriva celor de la CFR Cluj. În aproximativ 65 de ore trebuie să fim din nou pe teren. Acesta este singurul lucru la care ne gândim în acest moment”, a explicat tehnicianul.

Coelho, despre golul lui Bancu: „Este o acțiune colectivă”

Antrenorul a fost întrebat și dacă reușita lui Nicușor Bancu, care a stabilit scorul final în minutul 32, poate fi considerată cel mai frumos gol al serii în Conference League.

„Nu am văzut celelalte meciuri, așa că nu știu. Este, desigur, un gol extraordinar, dar este rezultatul muncii întregului grup. Nu este vorba doar despre Bancu, ci despre o acțiune colectivă foarte bună. Înainte de execuția lui au existat mai multe faze reușite care i-au permis să ajungă în acea poziție și să înscrie”, a declarat Coelho.

„Am avut un control emoțional foarte bun”

Referitor la desfășurarea partidei, tehnicianul a recunoscut că Egnatia a avut mai multă posesie în primele minute.

„Nu am început meciul așa cum ne-am fi dorit. În primele șapte, opt sau chiar zece minute, adversarii au avut mai multă posesie și au controlat jocul. Este adevărat că nu și-au creat ocazii de gol, dar au avut un control mai bun în acel interval. Ulterior, am înțeles unde sunt spațiile pe care le putem exploata și am creat multe ocazii în prima repriză”, a explicat antrenorul.

Coelho a evidențiat evoluția echipei după pauză.

„Unul dintre lucrurile care mi-au plăcut cel mai mult a fost maturitatea echipei. Am gestionat mingea cu calm și am avut un control emoțional foarte bun. A existat o implicare colectivă importantă, toți jucătorii contribuind atât în faza ofensivă, cât și în cea defensivă”, a afirmat portughezul.

Acesta a adăugat că echipa trebuie să analizeze partida și să identifice aspectele care necesită îmbunătățiri.

Coelho: „Cred că reprezentăm bine România în fotbal”

Întrebat dacă Universitatea Craiova a învățat din greșelile campaniei europene precedente și dacă poate evita repetarea acestora, antrenorul a afirmat că progresul presupune învățarea din experiențele anterioare.

„Trebuie să învățăm. Altfel, nu are rost să fim aici, dacă nu învățăm. Cred că și în sezonul trecut am avut meciuri foarte bune. Dar, sincer, suntem singura echipă care reprezintă România în competițiile europene de fotbal. Nu spun acest lucru cu aroganță”, a declarat Coelho.

Tehnicianul a precizat că formația sa încearcă să obțină rezultate pozitive indiferent de țara sau stadionul pe care evoluează.

„Încercăm, în toate țările și pe toate stadioanele, să facem tot ce putem. Uneori câștigăm, alteori pierdem. Dar, în ceea ce privește implicarea, atașamentul pe care îl arată jucătorii și ambiția lor, nu am nimic să le reproșez de când am venit aici și până acum. Sunt absolut încântat de implicarea jucătorilor și a echipei. Am încercat întotdeauna să dăm totul și să câștigăm, indiferent unde am jucat. Cred că am demonstrat acest lucru. În opinia mea, reprezentăm bine România în fotbal”, a spus antrenorul.

Coelho a evitat să considere partida cu Brighton, din următoarea etapă, drept una decisivă pentru calificarea directă în optimile de finală și a spus că echipa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ.

„Trebuie să fim realiști și echilibrați. Mai avem destule meciuri de disputat și nu trebuie să ne gândim acum că putem câștiga Conference League. Vom încerca să ne facem treaba cât mai bine în fiecare partidă și vom vedea ce se va întâmpla. Îmi place să rămân cu picioarele pe pământ și îmi doresc ca și jucătorii mei să aibă aceeași atitudine”, a declarat antrenorul Universității Craiova.

Nota 10 pentru suporteri

Întrebat ce notă le-ar acorda suporterilor, Coelho a răspuns că aceștia merită punctajul maxim.

„Pentru suporteri, întotdeauna nota 10! Sunt extraordinari, iar cei din Peluza Nord sunt deosebiți prin felul în care ne susțin de fiecare dată. Este extraordinar modul în care își arată dragostea față de jucători. Și noi, ca echipă, am dat totul pe teren pentru ei. Această legătură dintre suporteri și echipă este foarte importantă”, a declarat portughezul.

Universitatea Craiova a învins-o pe Egnatia cu 2-0, prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău (24) și Nicușor Bancu (32). Oltenii au acumulat șapte puncte după primele trei etape ale fazei principale din Conference League și ocupă locul al optulea în clasamentul competiției. Primele opt clasate la finalul fazei ligii se califică direct în optimile de finală.

Următorul meci al formației din Bănie este cel cu CFR Cluj, programat duminică, în deplasare, de la ora 19:00, contând pentru etapa a 15-a din Superliga României.