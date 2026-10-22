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Inter d’Escaldes-Universitatea Craiova 1-3 în UEFA Conference League

Universitatea Craiova a învins-o pe Inter Club d'Escaldes cu scorul de 3-1 în deplasare, în cadrul etapei a doua din faza ligii a UEFA Conference League. Meciul s-a disputat pe Estadi Comunal d'Andorra la Vella.
Inter d’Escaldes-Universitatea Craiova 1-3 în UEFA Conference League
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Laurențiu Marinov
22 oct. 2026, 23:38, Sport
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Universitatea Craiova s-a impus joi seară în Andorra, 3-1, cu Inter d’Escaldes din Andorra. Jucătorii Craiovei fac patru puncte în Conference League și cu o victorie, runda viitoare, acasă cu Egnatia, pot spera la calificarea în primăvara europeană.

Pentru echipa lui Coelho au punctat, încă din primele cinci minute ale meciului, Al Hamlawi și Ștefan Baiaram. Craiova a suferit în final, după ce andorezii au revenit în meci, însă Elisor a sigilat succesul, relatează ProSport.

La finalul meciului, Filipe Coelho s-a arătat încântat de modul în care a evoluat echipa în deplasarea din Andorra. Antrenorul portughez al Universității Craiova a declarat după prima victorie a echipei în Conference League că: „E un rezultat corect”

Craiova a adunat patru puncte după primele două meciuri din Conference League. Programul meciurilor viitoare în Conference League:

5 noiembrie 2026 (ora 22:00): Universitatea Craiova – KF Egnatia (acasă)

26 noiembrie 2026 (ora 19:45): Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova (deplasare)

10 decembrie 2026 (ora 17:30): Kairat Almaty – Universitatea Craiova (deplasare)

17 decembrie 2026 (ora 22:00): Universitatea Craiova – FC Copenhaga (acasă)

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