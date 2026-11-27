„Felip Ortiz este de acum botoșănean cu acte în regulă, după ce a semnat cu echipa noastră până în 2028. Bine ai venit în familia FC Botoșani!”, a transmis FC Botoșani, vineri, prin intermediul rețelelor de socializare.

Ortiz îl înlocuiește pe Marius Croitoru, de care FC Botoșani s-a despărțit în această săptămână. Numirea sa reprezintă o premieră pentru gruparea moldoveană, care va avea pentru prima dată în istoria clubului un antrenor principal străin.

Spaniolul vine în Superliga după o experiență de succes la Inter d’Escaldes, formație din Andorra pe care a condus-o la două titluri de campion și o Cupă națională.

Înainte de a ajunge în Andorra, Felip Ortiz a lucrat în cadrul clubului FC Barcelona, unde a fost antrenor secund la echipa a doua și a făcut parte, pentru o scurtă perioadă, din staff-ul primei formații, în mandatul interimarului Sergi Barjuan. De-a lungul carierei, a mai activat la Al-Shabab și în fotbalul juvenil din Spania.

Noul tehnician al botoșănenilor vine după un rezultat remarcabil obținut joi seara, când Inter d’Escaldes a învins-o pe FC Copenhaga cu scorul de 2-0, în etapa a patra a fazei principale din Conference League.

David López a deschis scorul în minutul 19, iar Faysal Chouaib a stabilit rezultatul final în minutul 59, din penalty. Formația daneză a încheiat partida în nouă jucători, după eliminările lui Thomas Delaney și Ákos Markgráf.

Succesul a reprezentat o premieră pentru fotbalul din Andorra, fiind prima victorie obținută de o echipă din această țară în faza principală a unei competiții europene.

Felip Ortiz ar putea debuta pe banca formației FC Botoșani duminică, 29 noiembrie, în deplasarea cu Rapid București, programată de la ora 20:00, în etapa a 17-a din Superliga.

După 16 etape, echipa moldoveană se află pe locul 12, cu 16 puncte.