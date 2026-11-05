Rezultate Conference League: Ajax câștigă cu 6-1, Freiburg se impune la Trabzon, Braga și Gent remizează

Lincoln Red Imps a furnizat una dintre surprizele serii, impunându-se cu 1-0 în fața croaților de la Hajduk Split, în timp ce Atalanta Bergamo nu a reușit decât o remiză, scor 1-1, pe teren propriu, cu Kairat Almaty.
Alte rezultate importante au fost victoria lui Freiburg la Trabzonspor, scor 1-0, succesul formației elvețiene Thun în fața lui Hearts, scor 3-1, și revenirea spectaculoasă a Stelei Roșii Belgrad împotriva echipei Inter Escaldes, scor 2-1.
Ajax Amsterdam a dominat confruntarea cu Midtjylland, disputată la Herning, și s-a impus cu 6-1, după ce la pauză scorul era egal, 1-1.
Tolu Arokodare a deschis scorul în minutul 9, din pasa lui Oscar Gloukh, însă F. Etim a restabilit egalitatea pentru gazde în minutul 28.
Formația olandeză s-a desprins după pauză, prin golurile înscrise de Arokodare (52), Owen Wijndal (59), Davy Klaassen (67), Oscar Gloukh (74) și Marcos Leonardo (82).
Arokodare a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai partidei, cu două goluri și o pasă decisivă.
Ajax a avut 71% posesie, a expediat 24 de șuturi și și-a creat nouă ocazii importante de gol, comparativ cu una singură pentru Midtjylland.
Una dintre cele mai neașteptate victorii a fost obținută de Lincoln Red Imps, formație din Gibraltar, care a învins Hajduk Split cu 1-0.
Croații au controlat jocul, având 66% posesie și 15 șuturi, față de numai cinci ale gazdelor, însă nu au reușit să înscrie.
Singurul gol al întâlnirii a venit în minutul 89, când Hadžikadunić a trimis mingea în propria poartă.
Lincoln Red Imps a obținut astfel toate cele trei puncte, în ciuda unui indice al golurilor așteptate (xG) de numai 0,16, comparativ cu 1,38 pentru Hajduk Split.
La Bergamo, Atalanta a remizat cu Kairat Almaty, scor 1-1, deși a dominat confruntarea.
Marc Gual a deschis scorul pentru formația kazahă în minutul 53, după o pasă a lui Edmilson. Nikola Krstović, introdus pe teren în repriza secundă, a egalat în minutul 82.
Atalanta a avut 70% posesie și 16 șuturi, față de șapte ale oaspeților, dar nu a reușit să obțină victoria.
Un final spectaculos s-a înregistrat la Belgrad, unde Steaua Roșie a învins Inter Escaldes cu 2-1.
Formația din Andorra a deschis scorul prin B. Arellano, în minutul 62, însă V. Lučić a egalat în minutul 80, iar J. Díaz a marcat golul victoriei în minutul 90+2.
Gazdele au expediat 29 de șuturi și au avut cinci ocazii importante de gol, în timp ce adversarii au șutat de numai șase ori.
Freiburg a obținut o victorie importantă în deplasare, scor 1-0, împotriva formației turce Trabzonspor.
Unicul gol al partidei a fost înscris de Lukas Kübler, în minutul 14. Trabzonspor a dominat posesia, cu 63%, și a avut 15 șuturi, însă nu a reușit să restabilească egalitatea.
În Elveția, Thun a învins Hearts cu 3-1, după ce a condus cu 2-0 la pauză.
Scorul a fost deschis în minutul 22, în urma unui autogol al lui J. McCart, iar B. Labeau a majorat avantajul gazdelor în minutul 34.
F. Dursun a înscris pentru 3-0 în minutul 57, înainte ca S. Findlay să reducă din diferență pentru echipa scoțiană, în minutul 82.
Formația suedeză Mjällby a câștigat cu 2-0 partida împotriva echipei Borac Banja Luka, prin golurile marcate de J. Bergström, în minutul 54, și M. Enggaard, în minutul 88.
Succesul a venit deși formația bosniacă a avut 65% posesie și a expediat mai multe șuturi, 15 față de 11.
În Finlanda, KuPS și Gent au terminat la egalitate, scor 0-0, într-o partidă disputată la Tampere.
Belgienii au avut 20 de șuturi și trei ocazii importante, în timp ce KuPS a înregistrat numai șase șuturi, fără vreo ocazie majoră.
Tot fără goluri s-a încheiat confruntarea dintre Aarhus și Sporting Braga, disputată la Randers.
Formația portugheză a expediat 26 de șuturi, comparativ cu 14 ale danezilor, dar nu a reușit să transforme superioritatea ofensivă într-o victorie.