Rezultate Conference League: Ajax câștigă cu 6-1, Freiburg se impune la Trabzon, Braga și Gent remizează

Lincoln Red Imps a furnizat una dintre surprizele serii, impunându-se cu 1-0 în fața croaților de la Hajduk Split, în timp ce Atalanta Bergamo nu a reușit decât o remiză, scor 1-1, pe teren propriu, cu Kairat Almaty.

Alte rezultate importante au fost victoria lui Freiburg la Trabzonspor, scor 1-0, succesul formației elvețiene Thun în fața lui Hearts, scor 3-1, și revenirea spectaculoasă a Stelei Roșii Belgrad împotriva echipei Inter Escaldes, scor 2-1.

Ajax a marcat de cinci ori în repriza secundă

Ajax Amsterdam a dominat confruntarea cu Midtjylland, disputată la Herning, și s-a impus cu 6-1, după ce la pauză scorul era egal, 1-1.

Tolu Arokodare a deschis scorul în minutul 9, din pasa lui Oscar Gloukh, însă F. Etim a restabilit egalitatea pentru gazde în minutul 28.

Formația olandeză s-a desprins după pauză, prin golurile înscrise de Arokodare (52), Owen Wijndal (59), Davy Klaassen (67), Oscar Gloukh (74) și Marcos Leonardo (82).

Arokodare a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai partidei, cu două goluri și o pasă decisivă.

Ajax a avut 71% posesie, a expediat 24 de șuturi și și-a creat nouă ocazii importante de gol, comparativ cu una singură pentru Midtjylland.

Lincoln Red Imps, victorie surprinzătoare împotriva lui Hajduk Split

Una dintre cele mai neașteptate victorii a fost obținută de Lincoln Red Imps, formație din Gibraltar, care a învins Hajduk Split cu 1-0.

Croații au controlat jocul, având 66% posesie și 15 șuturi, față de numai cinci ale gazdelor, însă nu au reușit să înscrie.

Singurul gol al întâlnirii a venit în minutul 89, când Hadžikadunić a trimis mingea în propria poartă.

Lincoln Red Imps a obținut astfel toate cele trei puncte, în ciuda unui indice al golurilor așteptate (xG) de numai 0,16, comparativ cu 1,38 pentru Hajduk Split.

Atalanta, salvată de Krstović. Steaua Roșie a întors scorul în final

La Bergamo, Atalanta a remizat cu Kairat Almaty, scor 1-1, deși a dominat confruntarea.

Marc Gual a deschis scorul pentru formația kazahă în minutul 53, după o pasă a lui Edmilson. Nikola Krstović, introdus pe teren în repriza secundă, a egalat în minutul 82.

Atalanta a avut 70% posesie și 16 șuturi, față de șapte ale oaspeților, dar nu a reușit să obțină victoria.

Un final spectaculos s-a înregistrat la Belgrad, unde Steaua Roșie a învins Inter Escaldes cu 2-1.

Formația din Andorra a deschis scorul prin B. Arellano, în minutul 62, însă V. Lučić a egalat în minutul 80, iar J. Díaz a marcat golul victoriei în minutul 90+2.

Gazdele au expediat 29 de șuturi și au avut cinci ocazii importante de gol, în timp ce adversarii au șutat de numai șase ori.

Freiburg câștigă la Trabzon, Thun se impune în fața lui Hearts

Freiburg a obținut o victorie importantă în deplasare, scor 1-0, împotriva formației turce Trabzonspor.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Lukas Kübler, în minutul 14. Trabzonspor a dominat posesia, cu 63%, și a avut 15 șuturi, însă nu a reușit să restabilească egalitatea.

În Elveția, Thun a învins Hearts cu 3-1, după ce a condus cu 2-0 la pauză.

Scorul a fost deschis în minutul 22, în urma unui autogol al lui J. McCart, iar B. Labeau a majorat avantajul gazdelor în minutul 34.

F. Dursun a înscris pentru 3-0 în minutul 57, înainte ca S. Findlay să reducă din diferență pentru echipa scoțiană, în minutul 82.

Mjällby învinge Borac, în timp ce Braga și Gent nu reușesc să marcheze

Formația suedeză Mjällby a câștigat cu 2-0 partida împotriva echipei Borac Banja Luka, prin golurile marcate de J. Bergström, în minutul 54, și M. Enggaard, în minutul 88.

Succesul a venit deși formația bosniacă a avut 65% posesie și a expediat mai multe șuturi, 15 față de 11.

În Finlanda, KuPS și Gent au terminat la egalitate, scor 0-0, într-o partidă disputată la Tampere.

Belgienii au avut 20 de șuturi și trei ocazii importante, în timp ce KuPS a înregistrat numai șase șuturi, fără vreo ocazie majoră.

Tot fără goluri s-a încheiat confruntarea dintre Aarhus și Sporting Braga, disputată la Randers.

Formația portugheză a expediat 26 de șuturi, comparativ cu 14 ale danezilor, dar nu a reușit să transforme superioritatea ofensivă într-o victorie.

Rezultatele meciurilor din Conference League