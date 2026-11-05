Surpriză uriașă în Europa League: AC Milan, învinsă acasă de Ferencváros. Bournemouth și Anderlecht au câștigat

AC Milan a dominat posesia în partida disputată pe stadionul Giuseppe Meazza, însă nu a reușit să transforme controlul teritorial în goluri.

După o primă repriză încheiată fără goluri, Ferencváros a deschis scorul în minutul 52, prin Lenny Joseph, care a fructificat o pasă oferită de Kristoffer Zachariassen.

Același atacant a majorat avantajul oaspeților în minutul 66, tot după o pasă decisivă a lui Zachariassen, stabilind rezultatul final, 2-0.

Deși a avut 70% posesie și a expediat 15 șuturi, formația italiană a fost depășită la capitolul ocazii importante. Ferencváros a încheiat partida cu cinci astfel de oportunități, față de una singură a gazdelor.

Bournemouth întoarce rezultatul la Praga. Anderlecht câștigă cu Salzburg

Un alt meci spectaculos s-a disputat în capitala Cehiei, unde Bournemouth a învins Sparta Praga cu 3-1, după ce a fost condusă la pauză.

Gazdele au deschis scorul în minutul 35, prin Ermal Singhateh, iar englezii au ratat anterior o lovitură de la 11 metri, prin Lewis Cook.

Bournemouth a revenit în repriza secundă prin golurile marcate de Tyler Adams (57), Evanilson (81) și Rayan (90).

La Bruxelles, Anderlecht a trecut cu 2-0 de Salzburg. Ludwig Augustinsson a deschis scorul în minutul 20, iar Maximilian Winkler a stabilit rezultatul final în minutul 90.

Formația belgiană a controlat ocaziile importante, chiar dacă oaspeții au avut o posesie superioară.

Crystal Palace salvează un punct în prelungiri. Lyon remizează în Spania

Crystal Palace a evitat înfrângerea în partida de pe Selhurst Park, încheiată la egalitate, 1-1, cu Hoffenheim.

Gruparea germană a deschis scorul încă din minutul 7, prin Alexander Prass, după o pasă a lui Tim Lemperle.

Echipa londoneză a restabilit egalitatea în minutul 90+1, prin Daichi Kamada, obținând un punct în ultimele momente ale întâlnirii.

Tot 1-1 s-a încheiat și confruntarea dintre Real Sociedad și Olympique Lyon. Spaniolii au înscris în minutul 28, prin Orri Óskarsson, iar francezii au egalat în minutul 54, prin Corentin Tolisso.

NEC Nijmegen revine de la 0-1, iar Levski Sofia câștigă pe final

În Țările de Jos, NEC Nijmegen a învins Omonia Nicosia cu 3-1, după ce formația cipriotă a condus la pauză prin golul lui Loïs Diony, din minutul 23.

Bryan Linssen a egalat în minutul 50, Christian Bischoff a adus gazdele în avantaj în minutul 74, iar Linssen a reușit dubla două minute mai târziu.

La Sofia, Levski a învins Jagiellonia Białystok cu 1-0, grație reușitei lui Svetoslav Stoyanchov din minutul 83.

Viktoria Plzeň s-a impus cu același scor, 1-0, în deplasarea de la Lillestrøm. Unicul gol a fost marcat de Prince Adu, în minutul 10.

Primele opt partide ale serii au adus șase victorii și două rezultate de egalitate. Cea mai importantă surpriză rămâne succesul obținut de Ferencváros pe terenul lui AC Milan, în timp ce Bournemouth a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale etapei.