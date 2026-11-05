Cristiano Ronaldo se retrage din naționala Portugaliei! Când va renunța la celebrul tricou cu numărul 7

Fotbalistul în vârstă de 41 de ani a transmis mesajul într-o postare pe rețelele de socializare, precizând că va renunța la celebrul tricou cu numărul 7, după o carieră internațională în care a stabilit recorduri greu de egalat, scrie Reuters.

Ronaldo a declarat că va „preda tricoul cu numărul 7” după încheierea meciurilor internaționale din noiembrie, marcând astfel finalul unei perioade de peste două decenii în care a reprezentat Portugalia.

În tricoul naționalei, atacantul a disputat 234 de meciuri și a înscris 146 de goluri. El deține recordurile absolute pentru cele mai multe selecții și cele mai multe goluri marcate la nivel internațional.

La 41 de ani, Ronaldo este unul dintre cei mai longevivi și prolifici fotbaliști din istoria echipei naționale a Portugaliei.

Anunțul marchează sfârșitul unei perioade importante pentru fotbalul portughez, Ronaldo fiind una dintre figurile centrale ale generației care a câștigat Campionatul European din 2016 și Liga Națiunilor în 2019 și 2025.