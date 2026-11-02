Cristiano Ronaldo, absent de la meciul lui Al-Nassr din Uzbekistan, pe fondul temerilor de securitate. Echipa sa a câștigat cu 6-2

Atacantul portughez, care va împlini 42 de ani în februarie, nu s-a aflat printre jucătorii deplasați la Tașkent pentru confruntarea cu Pakhtakor, relatează publicația britanică The Independent.
Antrenorul Ange Postecoglou a decis să îi menajeze și pe Kingsley Coman și Mohamed Simakan.
Tehnicianul a explicat, într-o conferință de presă, că hotărârea a fost luată ținând cont de „presiunea meciurilor și numărul mare de deplasări”.
În absența lui Ronaldo, Al-Nassr s-a impus categoric, scor 6-2, iar portughezul Joao Felix, fost jucător al echipei Chelsea, a înscris de două ori.
Decizia de a nu-l include pe Ronaldo în lot intervine într-o perioadă în care situația de securitate din regiune a provocat deja modificări ale calendarului competițional.
Cu o săptămână înainte, meciul pe care Al-Nassr urma să îl dispute pe teren propriu împotriva formației Al Wasl a fost amânat, după ce clubul din Emiratele Arabe Unite a refuzat să călătorească în Arabia Saudită.
Potrivit sursei citate, aeroporturi din Arabia Saudită au fost vizate de o serie de atacuri atribuite rebelilor houthi.
Totuși, antrenorul lui Al-Nassr a indicat oficial aglomerarea programului și deplasările frecvente drept motive ale menajării jucătorilor. Nu a fost comunicată o amenințare specifică la adresa lui Cristiano Ronaldo.
Absența de la partida din Uzbekistan vine după o evoluție remarcabilă a atacantului portughez în campionatul Arabiei Saudite.
Joia trecută, Ronaldo a marcat de trei ori împotriva formației Al Kholood, ajungând la nouă goluri în 12 apariții în actualul sezon. Prin această performanță, portughezul a atins borna de 985 de goluri în carieră.
Astfel, Ronaldo mai are nevoie de 15 reușite pentru a ajunge la pragul de 1.000 de goluri, obiectiv pe care încearcă să îl îndeplinească înainte de retragerea din fotbal.
În paralel cu evoluțiile sale din Arabia Saudită, Ronaldo a fost criticat din nou de Erik ten Hag, fostul său antrenor de la Manchester United.
Tehnicianul olandez a susținut, într-o intervenție la ESPN, că portughezul nu ar mai fi avut același randament în ultimii șapte-opt ani.
„Orice echipă de top trebuie să accepte un jucător de top, dar și jucătorul trebuie să se adapteze echipei. Aceasta a fost, pur și simplu, problema cu Ronaldo”, a declarat Ten Hag.
Fostul antrenor al lui Manchester United a recunoscut valoarea excepțională a atacantului, dar a afirmat că performanțele sale au intrat în declin după perioada petrecută la Real Madrid.
„Este, desigur, un jucător extraordinar, unul dintre cei mai mari din toate timpurile”, a spus Ten Hag, adăugând însă că, în opinia sa, Ronaldo nu mai poate oferi randamentul din perioada de vârf a carierei.
Olandezul a lăudat și politica lui Real Madrid de a se despărți de fotbaliști înainte ca declinul lor sportiv să devină evident.
În ciuda criticilor, Ronaldo continuă să marcheze pentru Al-Nassr și rămâne în cursa pentru atingerea pragului simbolic de 1.000 de goluri.