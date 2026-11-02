Cristiano Ronaldo, absent de la meciul lui Al-Nassr din Uzbekistan, pe fondul temerilor de securitate. Echipa sa a câștigat cu 6-2

Atacantul portughez, care va împlini 42 de ani în februarie, nu s-a aflat printre jucătorii deplasați la Tașkent pentru confruntarea cu Pakhtakor, relatează publicația britanică The Independent.

Antrenorul Ange Postecoglou a decis să îi menajeze și pe Kingsley Coman și Mohamed Simakan.

Tehnicianul a explicat, într-o conferință de presă, că hotărârea a fost luată ținând cont de „presiunea meciurilor și numărul mare de deplasări”.

În absența lui Ronaldo, Al-Nassr s-a impus categoric, scor 6-2, iar portughezul Joao Felix, fost jucător al echipei Chelsea, a înscris de două ori.

Tensiunile de securitate afectează programul competițional

Decizia de a nu-l include pe Ronaldo în lot intervine într-o perioadă în care situația de securitate din regiune a provocat deja modificări ale calendarului competițional.

Cu o săptămână înainte, meciul pe care Al-Nassr urma să îl dispute pe teren propriu împotriva formației Al Wasl a fost amânat, după ce clubul din Emiratele Arabe Unite a refuzat să călătorească în Arabia Saudită.

Potrivit sursei citate, aeroporturi din Arabia Saudită au fost vizate de o serie de atacuri atribuite rebelilor houthi.

Totuși, antrenorul lui Al-Nassr a indicat oficial aglomerarea programului și deplasările frecvente drept motive ale menajării jucătorilor. Nu a fost comunicată o amenințare specifică la adresa lui Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo se apropie de pragul istoric de 1.000 de goluri

Absența de la partida din Uzbekistan vine după o evoluție remarcabilă a atacantului portughez în campionatul Arabiei Saudite.

Joia trecută, Ronaldo a marcat de trei ori împotriva formației Al Kholood, ajungând la nouă goluri în 12 apariții în actualul sezon. Prin această performanță, portughezul a atins borna de 985 de goluri în carieră.

Astfel, Ronaldo mai are nevoie de 15 reușite pentru a ajunge la pragul de 1.000 de goluri, obiectiv pe care încearcă să îl îndeplinească înainte de retragerea din fotbal.

Erik ten Hag lansează noi critici la adresa portughezului

În paralel cu evoluțiile sale din Arabia Saudită, Ronaldo a fost criticat din nou de Erik ten Hag, fostul său antrenor de la Manchester United.

Tehnicianul olandez a susținut, într-o intervenție la ESPN, că portughezul nu ar mai fi avut același randament în ultimii șapte-opt ani.

„Orice echipă de top trebuie să accepte un jucător de top, dar și jucătorul trebuie să se adapteze echipei. Aceasta a fost, pur și simplu, problema cu Ronaldo”, a declarat Ten Hag.

Fostul antrenor al lui Manchester United a recunoscut valoarea excepțională a atacantului, dar a afirmat că performanțele sale au intrat în declin după perioada petrecută la Real Madrid.

„Este, desigur, un jucător extraordinar, unul dintre cei mai mari din toate timpurile”, a spus Ten Hag, adăugând însă că, în opinia sa, Ronaldo nu mai poate oferi randamentul din perioada de vârf a carierei.

Olandezul a lăudat și politica lui Real Madrid de a se despărți de fotbaliști înainte ca declinul lor sportiv să devină evident.

În ciuda criticilor, Ronaldo continuă să marcheze pentru Al-Nassr și rămâne în cursa pentru atingerea pragului simbolic de 1.000 de goluri.