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Alarmă la Riad înaintea meciului lui Cristiano Ronaldo | Partida lui Al Nassr a început cu o oră întârziere

O amenințare la adresa capitalei Riad a provocat îngrijorare înaintea meciului disputat de Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, în Liga Campionilor Asiei. Partida s-a jucat în cele din urmă, dar conflictul din regiune a determinat deja amânarea mai multor meciuri din campionatul Arabiei Saudite.
Alarmă la Riad înaintea meciului lui Cristiano Ronaldo | Partida lui Al Nassr a început cu o oră întârziere
Luiza Moldovan
14 oct. 2026, 14:49, Știri externe
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Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj de susținere pentru Arabia Saudită după victoria lui Al Nassr, într-un moment tensionat pentru regiune, potrivit as.com.

Meciul din Liga Campionilor Asiei, disputat împotriva formației Neftchi Fergana din Uzbekistan, a început cu o oră întârziere, după o amenințare care a provocat îngrijorare la Riad.

Potrivit presei spaniole, au existat temeri că partida ar putea fi anulată. În cele din urmă, confruntarea s-a disputat, iar Ronaldo a sărbătorit victoria alături de coechipieri.

Portughezul a purtat o eșarfă în culorile drapelului saudit și s-a alăturat scandărilor de susținere a țării care a devenit casa sa din ianuarie 2023.

„Sunt portughez, dar aparțin Regatului Arabiei Saudite”, ar fi declarat starul, potrivit informațiilor citate de presa spaniolă.

Ronaldo a ajuns și la golul cu numărul 981 din carieră, conform aceleiași surse.

Mai multe meciuri din Arabia Saudită, amânate

Tensiunile regionale au afectat și programul campionatului saudit.

Liga Profesională a decis să reprogrameze mai multe partide, inclusiv confruntarea dintre Al Ahli și Al Nassr, care va avea loc acum pe 6 martie 2027.

Alte meciuri, între care Al Ittihad – Al Shabab și Al Riyadh – Al Hilal, au fost reprogramate pentru 19 decembrie.

Liga a precizat că modificările nu au fost făcute din motive directe de securitate, ci din cauza dificultăților logistice provocate de închiderea aeroporturilor.

Varianta deplasării cu autobuzul a fost abandonată, deoarece călătoria ar fi durat peste 11 ore.

Competițiile sportive, afectate de conflict

Situația din regiune ridică semne de întrebare și asupra altor evenimente sportive importante.

Raliul Dakar, programat între 1 și 15 ianuarie 2027, și Cupa Asiei la fotbal, care va avea loc între 7 ianuarie și 5 februarie, ar putea întâmpina dificultăți dacă tensiunile se agravează.

Deocamdată, meciul lui Al Nassr s-a încheiat pe teren, iar gestul lui Ronaldo a atras atenția într-o perioadă dificilă pentru Arabia Saudită. Evoluția conflictului va conta însă pentru programul competițiilor viitoare și pentru siguranța celor care participă la ele.

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