Alarmă la Riad înaintea meciului lui Cristiano Ronaldo | Partida lui Al Nassr a început cu o oră întârziere

Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj de susținere pentru Arabia Saudită după victoria lui Al Nassr, într-un moment tensionat pentru regiune, potrivit as.com.
Meciul din Liga Campionilor Asiei, disputat împotriva formației Neftchi Fergana din Uzbekistan, a început cu o oră întârziere, după o amenințare care a provocat îngrijorare la Riad.
Potrivit presei spaniole, au existat temeri că partida ar putea fi anulată. În cele din urmă, confruntarea s-a disputat, iar Ronaldo a sărbătorit victoria alături de coechipieri.
Portuguese superstar Cristiano Ronaldo waved a Saudi flag scarf after Al Nassr’s victory in the AFC Champions League, following a delay to the match triggered by a missile alert in Riyadh. https://t.co/IyMy3c1Fzv
— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2026
Portughezul a purtat o eșarfă în culorile drapelului saudit și s-a alăturat scandărilor de susținere a țării care a devenit casa sa din ianuarie 2023.
„Sunt portughez, dar aparțin Regatului Arabiei Saudite”, ar fi declarat starul, potrivit informațiilor citate de presa spaniolă.
Ronaldo a ajuns și la golul cu numărul 981 din carieră, conform aceleiași surse.
Tensiunile regionale au afectat și programul campionatului saudit.
Liga Profesională a decis să reprogrameze mai multe partide, inclusiv confruntarea dintre Al Ahli și Al Nassr, care va avea loc acum pe 6 martie 2027.
Alte meciuri, între care Al Ittihad – Al Shabab și Al Riyadh – Al Hilal, au fost reprogramate pentru 19 decembrie.
Liga a precizat că modificările nu au fost făcute din motive directe de securitate, ci din cauza dificultăților logistice provocate de închiderea aeroporturilor.
Varianta deplasării cu autobuzul a fost abandonată, deoarece călătoria ar fi durat peste 11 ore.
Situația din regiune ridică semne de întrebare și asupra altor evenimente sportive importante.
Raliul Dakar, programat între 1 și 15 ianuarie 2027, și Cupa Asiei la fotbal, care va avea loc între 7 ianuarie și 5 februarie, ar putea întâmpina dificultăți dacă tensiunile se agravează.
Deocamdată, meciul lui Al Nassr s-a încheiat pe teren, iar gestul lui Ronaldo a atras atenția într-o perioadă dificilă pentru Arabia Saudită. Evoluția conflictului va conta însă pentru programul competițiilor viitoare și pentru siguranța celor care participă la ele.