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Cristiano Ronaldo a marcat într-un meci amânat din cauza unei alerte de securitate. Rachetele lansate de rebelii Houthi au pus în pericol Riadul

Cristiano Ronaldo a înscris pentru Al-Nassr într-o partidă din Liga Campionilor Asiei, disputată luni seară, după o întârziere de aproximativ o oră provocată de o alertă de securitate în capitala Arabiei Saudite.
Cristiano Ronaldo a marcat într-un meci amânat din cauza unei alerte de securitate. Rachetele lansate de rebelii Houthi au pus în pericol Riadul
Sursa foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
13 oct. 2026, 10:07, Sport
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Al-Nassr s-a impus cu 3-1 în fața formației uzbece Neftchi Fergana, într-o confruntare din AFC Champions League Elite, potrivit Reuters.

Partida, programată pe stadionul Al Awwal Park din Riad, a fost precedată de o avertizare de siguranță emisă de autoritățile saudite cu doar 15 minute înaintea orei stabilite pentru start.

Alertă de securitate cu 15 minute înaintea meciului

Apărarea Civilă din Arabia Saudită a emis avertizarea în contextul atacurilor cu rachete lansate în ultimele zile de rebelii Houthi din Yemen asupra capitalei saudite.

Din cauza situației de securitate, organizatorii au decis amânarea începerii partidei cu aproximativ o oră. Nu există informații că stadionul ar fi fost vizat direct de un atac și nici că în apropierea arenei ar fi avut loc explozii în timpul meciului.

Incidentul evidențiază însă impactul tensiunilor regionale asupra competițiilor sportive internaționale organizate în Arabia Saudită. În ciuda întreruperii programului, întâlnirea s-a desfășurat, iar Al-Nassr a reușit să obțină victoria.

Cristiano Ronaldo a înscris după o combinație cu Sadio Mané

Formația pregătită de Ange Postecoglou a deschis scorul în minutul 33, prin Angelo, al cărui șut a fost deviat înainte să ajungă în poartă. Nouă minute mai târziu, Cristiano Ronaldo a majorat avantajul gazdelor.

Faza a început cu o centrare trimisă de Sadio Mané de pe partea stângă. Aiman Yahya a preluat mingea cu pieptul și a așezat-o în calea atacantului portughez. Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a finalizat din întoarcere, cu un șut plasat în colțul de jos al porții. Golul a dus scorul la 2-0 înaintea pauzei și a consolidat avantajul campioanei Arabiei Saudite.

Oaspeții au redus diferența, dar au rămas în zece oameni

Neftchi Fergana a revenit în joc la șase minute după reluarea partidei. Alisher Odilov a înscris în minutul 51 și a redus diferența la un singur gol, oferindu-le oaspeților speranțe că pot obține un rezultat pozitiv.

Situația s-a complicat însă pentru formația uzbecă în minutul 65. Ikromjon Alibaev a primit cartonașul roșu după un fault asupra lui Mohamed Simakan, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Al-Nassr a profitat de avantaj, iar în minutul 78 Anvarjon Gofurov a trimis mingea în propria poartă. Autogolul a stabilit scorul final, 3-1, într-un meci în care Ronaldo a contribuit din nou la succesul echipei sale.

Alte rezultate din Liga Campionilor Asiei

Într-o altă partidă disputată luni, deținătoarea trofeului, Al-Ahli, a obținut prima victorie din actuala ediție a competiției, învingând Al-Wasl, din Emiratele Arabe Unite, cu 3-1. Roger Ibañez a deschis scorul în minutul 20, însă Pedro Malheiro a egalat în prelungirile primei reprize.

Trincão a readus Al-Ahli în avantaj în minutul 58, iar Feras Al-Brikan a stabilit rezultatul final în minutul 90+1. „Am creat ocazii și în prima repriză, dar în a doua am reușit să marcăm, iar aceasta cred că a fost diferența. Fizic am stat puțin mai bine și acesta a fost elementul decisiv”, a declarat Trincão.

În celelalte partide, Al-Ain a învins Air Force Club cu 4-1, grație inclusiv celor două goluri marcate de Houssine Rahimi. Esteghlal, din Iran, a trecut cu 2-1 de Al-Gharafa, în timp ce Pakhtakor a obținut un egal, 1-1, împotriva formației Al-Qadsiah, antrenată de Brendan Rodgers. Tractor, din Iran, și Al-Shamal, din Qatar, au terminat la egalitate, 0-0. În actualul format AFC Champions League Elite, primele opt echipe din fiecare dintre cele două zone geografice, Est și Vest, se califică în fazele eliminatorii.

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